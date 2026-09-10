Dar vienas Lietuvos oro uosto rekordas

Anot bendrovės, po rekordinio liepos mėnesio, kuomet visi trys Lietuvos oro uostai aptarnavo 756 tūkst. keleivių, rugpjūtį LTOU išlaikė augimo tempą. Skelbiama, kad rugpjūtį įvykdyta 5,7 tūkst. skrydžių – 7,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 m.
„Rugpjūtis LTOU tapo dar vienu istoriniu mėnesiu – jau aštuntą mėnesį iš eilės fiksuojame rekordinius keleivių srautus. Ypač svarbu tai, kad keleivių ir skrydžių augimą matome visuose trijuose šalies oro uostuose“, – pranešime cituojama laikinai LTOU vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
Didžiausias keleivių srautas rugpjūtį fiksuotas Vilniaus oro uoste (VNO) – čia buvo aptarnauta beveik 570 tūkst. keleivių, arba 11,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. VNO taip pat įvykdyta apie 4,2 tūkst. skrydžių – 8,7 proc. daugiau nei per tą patį 2025 m. laikotarpį.
Kauno oro uostas rugpjūtį aptarnavo beveik 163 tūkst. keleivių – 4,9 proc. daugiau nei prieš metus. Iš oro uosto pakilo daugiau kaip 1 tūkst. orlaivių – 0,7 proc. daugiau nei 2025 m. rugpjūtį.
Tuo metu Palangos oro uoste buvo aptarnauti 44 tūkst. keleivių – 6,1 proc. daugiau nei pernai rugpjūtį. Čia įvykdyti pusė šimto skrydžių, arba 10,3 proc. daugiau nei 2025 m. rugpjūtį.
Rugpjūtį LTOU keleiviai galėjo rinktis iš 86 reguliariųjų krypčių: 54 jų buvo siūlomos iš Vilniaus oro uosto, 26 – iš Kauno, dar 6 – iš Palangos oro uosto.
Įmonės teigimu, augo ir krovinių vežimo apimtys – rugpjūtį per LTOU gabenta 9 proc. daugiau tonų krovinių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
LTOU rugpjūtį išlaikė didžiausią rinkos dalį tarp Baltijos šalių oro uostų – ji siekė 41,6 proc.
Naujausi komentarai