Buvusių „Mere“ darbuotojų ginčuose su darbdaviais – pirmosios taikos sutartys

Taikos sutartys patvirtintos dviejuose ginčuose, susijusiuose su „Mere“ valdymo bendrove „Valientė“, pirmadienį pranešė Valstybinė darbo inspekcija (VDI).
Rugsėjo 11 dienos duomenimis, komisijoms buvo pateikti 77 uždaryto tinklo darbuotojų prašymai, o VDI gavo 26 skundus.
„Vienų darbuotojų situacija gali būti susijusi su neišmokėtu darbo užmokesčiu, kitų – su prastova, darbo sutarties nutraukimu ar kitomis priklausančiomis išmokomis“, – pranešime teigė VDI kancleris Šarūnas Orlavičius.
Anot inspekcijos, kiekvieno darbuotojo situacija yra individuali, todėl pirmosios taikos sutartys nereiškia, kad visi kiti ginčai bus išspręsti tokiu pat būdu.
Kaip rašė BNS, ES į sankcionuotų asmenų sąrašą liepos pabaigoje įtraukė prekybos tinklo grupės „Svetofor Group“ savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikiančios „Mere“ parduotuvės.
Į 21-ąjį sankcijų sąrašą įtraukus Rusijos verslininką Sergejų Šnaiderį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) rugpjūčio pradžioje įšaldė „Valientės“ lėšas. Taip pat įšaldytos dar dviejų su juo susijusių Lietuvos įmonių – sandėliavimo bendrovės „Next Logistic“ bei prekybos maisto produktais įmonės „Litproduktai“ – lėšos.
Anot pranešimo, 55 prašymai dėl darbo ginčų buvo susiję su „Valiente“, 19 – su „Litproduktais“, 3 – su „Next Logistic“. Tuo metu VDI gavo 17 skundų dėl „Valientės“, 8 – dėl „Litproduktų“ ir vieną dėl „Next Logistic“.
BNS rašė, kad liepos 24 dieną visoje Lietuvoje „Mere“ parduotuvės buvo skubiai uždarytos. Tinklas viešai skelbė valdantis 26 parduotuves.
Rugpjūčio pradžioje advokatų kontora „HubLegal“ pranešė grupiniam ieškiniui telkianti nukentėjusius „Mere“ tiekėjus.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio pabaigoje skelbta, kad Lietuvoje veiklą pradeda naujas prekybos tinklas „Marytė retail“, o dalis jų šiemet įsikurė ir veiklą nutraukusio tinklo „Mere“ patalpose.
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