Buvęs „Vlantana Norge“ vadovas – kalėjimo kameroje

Pasak jo, V. Stončius taip pat įpareigotas sumokėti apie 1,7 mln. Norvegijos kronų (šios dienos kursu – apie 160 tūkst. eurų) kompensaciją darbuotojams.
Norvegijos Romerikės ir Glomdalio apylinkės teismas rugpjūčio 18 dieną nuteisė V. Stončių už kelių įstatymų pažeidimus, rašo Norvegijos portalas.
Kaip rašo kitas portalas Frifagbevegelse.no, nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, jis gali būti apskųstas apeliacine tvarka.
Anot portalo nrk.no, „Vlantana Norge“ veiklą Norvegijoje pradėjo 2012 metais ir greitai užėmė didelę šalies krovinių pervežimo rinkos dalį, tačiau vėliau paaiškėjo, kad bendrovė suklastojo darbo laiko apskaitą ir sistemingai nemokėjo viso atlyginimo vairuotojams iš Lietuvos. Dėl to iš įmonės buvo atimtos licencijos, o 2020 metais jai paskelbtas bankrotas.
Pirmasis apie tai pranešė portalas 15min.lt.
2023 metais BNS rašė, kad Norvegijos apeliacinis teismas paliko galioti 2021 metų apygardos teismo sprendimą, pagal kurį 52-iems „Vlantana Norge“ vairuotojams bendrovė privalo sumokėti 13,4 mln. Norvegijos kronų su delspinigiais – iš viso apie 20 mln. kronų (apie 1,84 mln. eurų) kompensaciją už jiems mokėtą mažesnį darbo užmokestį, arba po beveik 36 tūkst. eurų kiekvienam vairuotojui.
Norvegijos apeliacinis teismas tada teigė, kad įmonės generalinis direktorius V. Stončius yra asmeniškai atsakingas už kompensacijų vairuotojams išmokėjimą, jis taip pat turėjo sumokėti apie 630 tūkst. eurų teismo išlaidų.
2021 metų Norvegijos apygardos teismo teigimu, lietuviai „naudojo visapusišką ir daug darbo reikalaujančią sistemą“ ir nuolat kūrė „netikrą vairuotojų darbo laiko apskaitą“, tokiu būdu įmonė mokėjo darbo užmokestį pagal minimalius įkainius.
„Vlantana Norge” anksčiau buvo viena sparčiausiai augančių Norvegijos vežėjų – ji buvo dešimta pagal dydį šalies transporto bendrovė.
Žiniasklaida 2019-2020 metais yra skelbusi, kad Norvegijos policija aiškinasi situaciją į darbuotojų išnaudojimo skandalą įsipainiojusioje įmonėje, joje buvo atliktos kratos, areštuotos sąskaitos, konfiskuoti septyni vilkikai.
„Vlantana Norge“ per vienintelį jos akcininką Vladą Stončių vyresnįjį buvo susijusi su Lietuvos „Vlantana“, joje dirbo apie 160 darbuotojų.
„Vlantana“ pernai gavo 360 mln. eurų pajamų – 13,9 proc. daugiau nei užpernai (316 mln. eurų), ji uždirbo 6,3 mln. eurų grynojo pelno – 16 proc. mažiau (7,5 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui. Pasak jo duomenų, įmonės naudos gavėjas yra V. Stončius vyresnysis.
(be temos)
(be temos)