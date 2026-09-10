 Braška ESO vadovo kėdė: valdyba spręs dėl jo atleidimo

Braška ESO vadovo kėdė: valdyba spręs dėl jo atleidimo

2026-09-10 12:39
Evelina Paškovskytė

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) valdyba ketvirtadienį spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo, pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

Renaldas Radvila
Renaldas Radvila / P. Peleckio / BNS nuotr.

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