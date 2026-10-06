Besitraukiančiai iš rinkos „Aumovio“ gamyklai ieškoma pirkėjo

Kas įsigytų bendro 42,4 tūkst. kv. metrų ploto gamybos kompleksą ieškančios nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovės „Newsec Advisors LT“ investicinių sandorių grupės vadovės Lietuvoje Monikos Nedzinskaitės teigimu, kompleksas gali būti parduotas vienam pirkėjui arba nuomojamas dalimis. Pardavimo kaina neatskleidžiama.
Pasak jos, labiausiai tikėtinas pirkėjas būtų pramonės įmonė, kuriai svarbu kuo greičiau pradėti veiklą, kadangi „Aumovio“ gamyklos kompleksas yra visiškai paruoštas gamybai.
M. Nedzinskaitės teigimu, rinkoje trūksta panašių modernių gamybinių patalpų.
Kaip rašė BNS, „Aumovio“ anksčiau skelbė nusprendusi trauktis iš Lietuvos dėl mažėjančios užsakymų paklausos, gamyklos pajėgumų neišnaudojimo ir vis sudėtingesnės logistikos. Gamyklų uždarymo išlaidos sieks apie 50 mln. eurų.
Į „Aumovio“ gamyklas Kauno LEZ buvo investuota apie 190 mln. eurų.
„Aumovio“ gamybą sustabdyti planuoja kitų metų pabaigoje, o galutinai uždaryti bendrovę 2028 metų birželį.
Naujausi komentarai