 „Baltos lankos“ ieško naujo balso: skelbiama atranka audioknygai įgarsinti

„Baltos lankos“ ieško naujo balso: skelbiama atranka audioknygai įgarsinti

2026-08-29 05:00 kauno.diena.lt inf.

Gal esate girdėję kitus sakant, kad turite malonų, įtraukiantį ar tiesiog neįprastą balsą? Leidykla „Baltos lankos“ kviečia save išbandyti – skelbiama atranka, kurios metu bus ieškoma žmogaus, tapsiančio naujuoju „Baltų lankų“ audioknygos balsu.

Gintė Pačėsė
Gintė Pačėsė / Partnerio nuotr.

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Norintieji dalyvauti turi įrašyti savo mėgstamos knygos ištrauką (iki 5 min. trukmės) garso arba vaizdo formatu ir atsiųsti įrašą e. p. [email protected]. Laiške prašome nurodyti savo vardą, amžių ir telefono numerį.

Balso įrašų laukiama iki rugsėjo 9 d.

Gautus įrašus vertins komisija, o atrinktam dalyviui (ar dalyvei) įskaitant knygą studijoje padės ir patars šios srities profesionalai.

„Tinkamą balsą įgarsinimui turi kur kas daugiau žmonių, nei jie patys mano, – dažnai tereikia progos jį išbandyti. Ši atranka – puiki proga tam, kuris niekada rimtai negalvojo apie balso aktorystę, išgirsti save visai kitaip“, – sako „Baltų lankų“ audioknygų skyriaus vadovė Gintė Pačėsė.

Atrinktas kandidatas (-ė) turės galimybę įskaityti vieną iš „Baltų lankų“ numatytų išleisti audioknygų ir taip išbandyti save kaip profesionalų balso aktorių (-ę).

Straipsnis užsakytas
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