Augame patys ir auginame kitus: kaip „Vičiūnų grupė“ ruošiasi naujo fabriko atidarymui

Vidiniai mokymai – investicija į žmones ir rezultatus
Šiandien, kai vis daugiau gamybos procesų automatizuojama, techninių kompetencijų poreikis sparčiai auga. „Vičiūnų grupės“ įmonės renkasi ne konkuruoti dėl jau parengtų specialistų rinkoje, o ugdyti savus darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją. Toks požiūris leidžia ne tik stiprinti komandas, bet ir užtikrinti ilgalaikį organizacijos augimą.
Vis daugiau darbuotojų ryžtasi žengti naują žingsnį savo profesiniame kelyje ir rinktis naujas specialybes. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių – Maisto technologų akademija, kurioje dalyviai gilino žinias apie maisto gamybos procesus ir technologijas.
Tęsiant šią iniciatyvą, buvo įkurta ir Technikų akademija. Ją sėkmingai baigė penkiolika darbuotojų, kurie įgijo naują kvalifikaciją ir praplėtė savo profesines galimybes. Tarp jų – šaltkalviai, operatoriai, pakavimo įrenginių priežiūros meistrai ir kitų profesijų atstovai, nusprendę nusprendę įgyti naujų techninių kompetencijų.
Pasak įmonės atstovų, ateities maisto pramonėje vis didesnį vaidmenį atliks automatizuotos sistemos, dirbtinio intelekto sprendimai ir pažangūs duomenų analizės įrankiai. Tad darbuotojų gebėjimas dirbti su technologijomis tampa ne mažiau svarbus nei tradicinės gamybinės kompetencijos.
Mokytis – niekada nevėlu
„Vičiūnų grupėje“ tikima, kad mokytis ir augti galima bet kuriame karjeros etape – nepriklausomai nuo amžiaus ar užimamų pareigų.
Tai įrodo ne tik jaunųjų specialistų sėkmės istorijos, bet ir ilgamečių darbuotojų pavyzdžiai. Viena darbuotoja, įmonėje dirbanti jau penkiolika metų, dėl šeimos ir kitų gyvenimo aplinkybių buvo atidėjusi studijas. Šiandien, sukaupusi profesinę patirtį ir užauginusi vaiką, ji nusprendė kartu su įmonės pagalba grįžti prie savo tikslo ir pabaigti mokslus.
„Po penkiolikos darbo metų atrodė, kad viskas jau nusistovėjo. Tačiau nuolatiniai pokyčiai ir augantis gamyklos tempas paskatino nestovėti vietoje. Nusprendžiau pabaigti mokslus ir įrodyti sau, kad galiu daugiau“, – pasakojo darbuotoja.
Tokios istorijos primena, kad mokymuisi ir profesiniam augimui niekada nėra per vėlu. Svarbiausia – motyvacija, o ją sustiprinti padeda palaikanti darbo aplinka ir galimybės tobulėti.
Augimą skatina ir stipri bendruomenė
„Vičiūnų grupėje“ rūpinamasi ne tik profesiniu darbuotojų augimu, bet ir stiprios bendruomenės kūrimu. Pasak Plungės įmonių personalo vadovės Benjaminos Plauškienės, svarbiausia sudaryti sąlygas žmonėms augti ir realizuoti savo potencialą.
„Eini per gamyklos kiemą, o vairuotojas jau kažką sako, klausia ar dalijasi kasdienėmis idėjomis. Man svarbiausia, kad mūsų darbuotojai augtų, nes aš pati kartu su jais gyvenu ir už juos sergu kiekviename žingsnyje“, – sakė B. Plauškienė.
Bendrystę įmonėje stiprina įvairios iniciatyvos darbuotojams ir jų šeimoms – nuo tradicinės šeimos dienos iki kūrybinių konkursų, boulingo turnyrų ar žvejybos išvykų. Tokios veiklos padeda kurti glaudesnius tarpusavio ryšius, stiprina komandinę dvasią ir prisideda prie stiprios bendruomenės formavimo.
Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir būsimų specialistų ugdymas
Siekdama užtikrinti kvalifikuotų specialistų rengimą ateityje, „Vičiūnų grupė“ aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir atveria duris būsimiems talentams.
Įmonės gamyklose nuolat lankosi moksleiviai, profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų studentai, kurie turi galimybę iš arti susipažinti su šiuolaikine maisto gamyba, technologijomis ir karjeros galimybėmis pramonės sektoriuje. Įmonės specialistai taip pat dalyvauja karjeros dienose, kur pristato perspektyvias profesijas ir dalijasi praktine patirtimi.
Toks ankstyvas profesinis orientavimas ypač svarbus šiandien, kai darbo rinkoje trūksta maisto technologų, žuvies perdirbimo specialistų ir technologijas išmanančių gamybos darbuotojų.
Vienas naujausių bendradarbiavimo pavyzdžių – kartu su Plungės technologijų ir verslo mokykla kuriama žuvies perdirbimo specializacijos programa. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Tai ilgalaikis sprendimas, padėsiantis rengti rinkai reikalingus specialistus ir užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą ateityje.
Tokiu būdu „Vičiūnų grupė“ investuoja ne tik į šiandienos darbuotojų augimą, bet ir į būsimų talentų ugdymą, kurdama tvirtą pagrindą ateities plėtrai.
Darbuotojų ugdymas – kelias sėkmingai plėtrai
Nuoseklus darbuotojų ugdymas yra svarbi pasirengimo naujo lašišos perdirbimo fabriko atidarymui dalis. Kartu su naujomis gamybos galimybėmis atsivers ir naujos profesinio augimo perspektyvos darbuotojams.
„Naują gamyklą galima pastatyti per kelerius metus, tačiau profesionalią komandą reikia auginti nuosekliai ir ilgą laiką. Todėl investuojame ne tik į technologijas, bet pirmiausia į žmones“, – sakė B. Plauškienė.
Įmonėje tikima, kad būtent žmonės kuria ilgalaikę organizacijos sėkmę, todėl investicijos į jų žinias, kompetencijas ir karjeros augimą išlieka vienu svarbiausių prioritetų.
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