Atskleidė, kas ir už kiek milijonų projektuos „Rail Baltica“ ruožą nuo Kauno iki Lenkijos

Bendra trijų Baltijos šalių įmone „RB Rail“ ir projektą Lietuvoje įgyvendinanti LTG grupės įmonė „LTG Infra“ su Vokietijos įmone pirmadienį pasirašė tai numatančią 38,3 mln. eurų (be PVM) vertės sutartį.
„Rail Baltica“ jungtis su Lenkija – tai mūsų langas į Vakarų Europą. Planuojame, kad būtent šiuo maršrutu pajudės pirmieji keleiviniai traukiniai europine vėže“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Pats ministras sutarties pasirašymo renginyje Kaune pirmadienį nedalyvavo.
LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas sako, kad Vokietijos projektuotoja – žinoma ir patikima tarptautinė įmonė, dirbanti visame pasaulyje.
„Ruožas su kaimynine Lenkija mums yra didelis prioritetas, todėl bendradarbiaujame su kaimynų infrastruktūros valdytoju. Šios sutarties apimtyje jau numatyti prioritetiniai ruožai, kurie bus projektuojami pirmiausia. Ateityje planuojame rangos darbų konkursą skelbti iš anksto, taip užsitikrindami reikalingus resursus ir galėdami kuo skubiau pradėti vykdyti parengiamuosius statybų darbus“, – pranešime teigė E. Lazauskas.
„Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ suprojektuos elektrifikuotą dvikelį europinės vėžės geležinkelį nuo pasienio su Lenkija link Marijampolės ir toliau link Kauno (Jiesios).
„Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ tarptautinių rinkų ir konsultacijų generalinio direktoriaus Stefano Geispergerio skaičiavimu, įmonė tęsia savo aštuonerių metų dalyvavimą „Rail Baltica“ projekte.
„Bendradarbiaudami su „RB Rail“ ir „LTG Infra“ prisidedame prie modernios, elektrifikuotos europinės vėžės geležinkelio vystymo. Ši infrastruktūra užims svarbią vietą Baltijos šalių sujungime su vidurio Europa per tvarų ir greitą geležinkelio tinklą“, – sakė S. Geispergeris.
Nauja linija turės jungčių su prieš dešimtmetį šiame ruože įrengta europine vėže, kuri ir toliau bus naudojama gabenant krovinius ir užtikrinant karinį mobilumą. Joje planuojama įdiegti eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemas.
Planuojama, kad iki šių metų pabaigos vyks arba bus pasirengta 43 proc. pagrindinės linijos statybų.
BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.
Lietuva iki liepos buvo užsitikrinusi 1,6 mlrd. eurų paramos projektui iki 2030 metų, o papildomai siekiama gauti dar 4 mlrd. eurų.
