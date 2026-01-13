 „LTG Infra“ pradėjo žemės išpirkimo procedūras šiam projektui

„LTG Infra“ pradėjo žemės išpirkimo procedūras šiam projektui

2026-01-13 13:52
ELTOS inf.

LTG grupės įmonė „LTG Infra“ pasirašė sutartis dėl žemės išpirkimo visuomenės poreikiams. Išpirkta žemės bus naudojama infrastruktūros plėtrai, įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą Panevėžio geležinkelio mazge bei regioninių stočių ir inžinerinių sistemų teritorijose nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos.

„LTG Infra“ pradėjo žemės išpirkimo procedūras šiam projektui
„LTG Infra“ pradėjo žemės išpirkimo procedūras šiam projektui / T. Biliūno nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – būtinas žingsnis, kad „Rail Baltica“ projektas judėtų į priekį. Ši infrastruktūra atvers naujas galimybes verslui regionuose, skatins investicijas ir sukurs naujų darbo vietų, kartu sustiprindama Lietuvos saugumą, ekonominius ryšius ir susisiekimą su Europa“, – pranešime pabrėžė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.

Žemės išpirkimo darbų konkursus laimėjo įmonės „Tyrens Lietuva“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė „Atamis“ bei „Projects House“. „Tyrens Lietuva“ atliks darbų už maždaug 5 mln. eurų (su PVM), „Atamis“ ir „Projects House“ – už maždaug 2,3 mln. eurų (su PVM).

2024 m. Vyriausybė patvirtino Panevėžio geležinkelio mazgo vystymo planą, kuriuo, radus sprendimus, pavyko išsaugoti visus 23 sodų bendrijoje „Šilas“ esančius gyvenamuosius namus.

Taip pat patvirtintas regioninių stočių vystymo planas – ateityje pagal poreikį ir turimą finansavimą galės būti įrengta iki 7 regioninių stočių ir stotelių.

Šiame straipsnyje:
LTG Infra
žemės išpirkimas
išpirkimo procedūros
Rail Baltica
projektas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų