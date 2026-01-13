„LTG Infra“ pradėjo žemės išpirkimo procedūras šiam projektui

„Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – būtinas žingsnis, kad „Rail Baltica“ projektas judėtų į priekį. Ši infrastruktūra atvers naujas galimybes verslui regionuose, skatins investicijas ir sukurs naujų darbo vietų, kartu sustiprindama Lietuvos saugumą, ekonominius ryšius ir susisiekimą su Europa“, – pranešime pabrėžė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Žemės išpirkimo darbų konkursus laimėjo įmonės „Tyrens Lietuva“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė „Atamis“ bei „Projects House“. „Tyrens Lietuva“ atliks darbų už maždaug 5 mln. eurų (su PVM), „Atamis“ ir „Projects House“ – už maždaug 2,3 mln. eurų (su PVM).
2024 m. Vyriausybė patvirtino Panevėžio geležinkelio mazgo vystymo planą, kuriuo, radus sprendimus, pavyko išsaugoti visus 23 sodų bendrijoje „Šilas“ esančius gyvenamuosius namus.
Taip pat patvirtintas regioninių stočių vystymo planas – ateityje pagal poreikį ir turimą finansavimą galės būti įrengta iki 7 regioninių stočių ir stotelių.
