Aplinkos viceministrė dėl užsitęsusios šiukšlių krizės: netrukus vėl priims atliekas iš šių regionų

„Artimiausiomis dienomis priėmimas turėtų būti atnaujintas. Susitikimo metu sutarta ir visos pusės sutarė, kad skubos tvarka atnaujins reikiamus sprendimus“, – žurnalistams po Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, Finansų ministerijos, VKJ, Vilniaus savivaldybės ir kitų institucijų atstovyų susitikimo pirmadienį sakė Giedrė Ričkutė.
Viceministrė teigė, kad valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ bei VKJ atstovai patikino, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti iki maždaug 600 tonų per parą.
Šiuo metu VKJ sudegina iki 450 tonų per parą.
Anot viceministrės, VKJ turėtų teikti prioritetą Vilniaus regiono atliekoms, tačiau tai nereiškia, kad kitų regionų atliekų priėmimas turi sustoti.
„Taršos leidime yra įrašytas prioritetas, kad vadovaujantis artumo principu VKJ prioritetą turėtų teikti Vilniaus ir Utenos regione susidarančioms atliekoms ir jų deginimui. (...) Mes, kaip ministerija, pabrėžėme, kad prioritetas nėra lygus 100 proc. Siekiant užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų veiklą ne tik Vilniuje, tačiau ir kituose regionuose, VKJ pajėgumai turi būti proporcingai paskirstomi visoms savivaldybėms“, – pabrėžė G. Ričkutė.
Anot jos, VKJ vykdo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo sprendimus, o juos priimdama Vilniaus savivaldybė turėjo atsižvelgti ir į kitų savivaldybių poreikius.
„Susitikimo metu sutarėme, kad Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo sprendimas bus atnaujintas ir iš anksto suderintas su Alytaus ir Utenos regionais, – sakė viceministrė. – (...) Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui turbūt pritrūko bendradarbiavimo ir sprendimo išankstinio derinimo, ką ir sutarėme susitikimo metu, kad į sprendimų priėmimą bus įtrauktos ir kitos savivaldybės.“
Viceministrės teigimu, ministerija atliks vertinimą ir spręs, ar reikia valstybei didesnių atliekų deginimo pajėgumų.
Kiek anksčiau pirmadienį Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigė, kad šalies atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“ jų tvarkymo grandinėje ir tai yra ne savivaldybių, o centrinės valdžios klausimas.
Susitikimas surengtas po to, kai Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovai ministerijai pasiskundė, kad VKJ nebepriima deginti atliekų.
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