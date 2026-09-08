Apie elektroninių ryšių ir pašto rinkas nuo šiol – daugiau duomenų

RRT viešai pradeda teikti duomenis apie e. ryšių sektoriaus pagrindinius rodiklius: paslaugų naudojimo apimtis ir pajamas, abonentų skaičių, perduodamų duomenų kiekį, ryšio technologijas ir kitus rodiklius.
Be to, bus teikiami pagrindiniai duomenys apie pašto rinką: įmonių pajamos, paslaugų gavėjų skaičius, siuntų kiekis ir kiti rinkos rodikliai.
„Atviri duomenys padeda geriau suprasti elektroninių ryšių ir pašto rinkų pokyčius, vertinti infrastruktūros plėtrą, atlikti tyrimus, priimti duomenimis grįstus sprendimus ir kurti naujas paslaugas”, – pranešime teigė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
RRT taip pat atveria naujus duomenis apie fiksuotojo ryšio tinklų technologinį išvystymą pastatuose – pagal adresą galima nustatyti, kokios technologijos prieinamos konkrečiame pastate.
Be to, pateikiama informacija, kada elektroninių ryšių paslaugų teikėjai buvo įtraukti į jų sąrašą ar iš jo išbraukti, už kokį laikotarpį pateikta ataskaita, kada ji buvo pateikta pirmą kartą ir kada duomenys paskutinį kartą atnaujinti. Be to, skelbiamos nuo 2026 metų RRT pateiktos rinkos dalyvių ataskaitos.
Naujieji duomenų rinkiniai papildo anksčiau RRT paskelbtus operatorių aprėpties duomenis, leidžiančius analizuoti skirtingų operatorių ir technologijų mobiliojo ryšio aprėptį Lietuvoje.
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