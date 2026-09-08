 Apie elektroninių ryšių ir pašto rinkas nuo šiol – daugiau duomenų

Apie elektroninių ryšių ir pašto rinkas nuo šiol – daugiau duomenų

2026-09-08 13:16
BNS inf.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) paskelbė atverianti daugiau duomenų apie jos reguliuojamas elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas, antradienį pranešė RRT.

<span>Apie elektroninių ryšių ir pašto rinkas nuo šiol – daugiau duomenų</span>
Apie elektroninių ryšių ir pašto rinkas nuo šiol – daugiau duomenų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

RRT viešai pradeda teikti duomenis apie e. ryšių sektoriaus pagrindinius rodiklius: paslaugų naudojimo apimtis ir pajamas, abonentų skaičių, perduodamų duomenų kiekį, ryšio technologijas ir kitus rodiklius.

Be to, bus teikiami pagrindiniai duomenys apie pašto rinką: įmonių pajamos, paslaugų gavėjų skaičius, siuntų kiekis ir kiti rinkos rodikliai.

„Atviri duomenys padeda geriau suprasti elektroninių ryšių ir pašto rinkų pokyčius, vertinti infrastruktūros plėtrą, atlikti tyrimus, priimti duomenimis grįstus sprendimus ir kurti naujas paslaugas”, – pranešime teigė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.

RRT taip pat atveria naujus duomenis apie fiksuotojo ryšio tinklų technologinį išvystymą pastatuose – pagal adresą galima nustatyti, kokios technologijos prieinamos konkrečiame pastate.

Be to, pateikiama informacija, kada elektroninių ryšių paslaugų teikėjai buvo įtraukti į jų sąrašą ar iš jo išbraukti, už kokį laikotarpį pateikta ataskaita, kada ji buvo pateikta pirmą kartą ir kada duomenys paskutinį kartą atnaujinti. Be to, skelbiamos nuo 2026 metų RRT pateiktos rinkos dalyvių ataskaitos.

Naujieji duomenų rinkiniai papildo anksčiau RRT paskelbtus operatorių aprėpties duomenis, leidžiančius analizuoti skirtingų operatorių ir technologijų mobiliojo ryšio aprėptį Lietuvoje.

Šiame straipsnyje:
RRT
duomenys
teikti duomenis
elektroniniai ryšiai
pašto rinka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų