Apeliacinio teismo verdiktas „Consolius LT“

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį nutarė, kad dėl viešojo intereso sutartis negali būti nutraukta, o Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūrai beveik 0,5 mln. eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeistą gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą, pranešė teismas.
Apeliacinis teismas konstatavo, kad KAM agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoja pripažindama „Consolius LT“, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko banko garantiją.
Agentūra net ir gavusi banko patvirtinimą apie garantijos suklastojimą jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su „Consolius LT“, o galiojanti garantija buvo pateikta tik pasirašius sutartį, kuri, anot teismo, turi galioti, todėl teisėjai nusprendė, kad 0,5 mln. eurų bauda agentūrai skirta pagrįstai.
„Pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, atsižvelgiant į pirkimo tikslą ir objektą, taip pat į sudėtingą Lietuvos geopolitinę padėtį, blogėjančią saugumo situaciją regione, iš esmės gali sukelti neigiamus padarinius, gali kilti reali grėsmė laiku neužtikrinti tinkamų sąlygų sąjungininkams priimti ir jų veiklai“, – pranešime teigė teismas.
Jo sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Kaip rašė BNS, „Consolius LT“ pateikė melagingą informaciją apie banko „Sumitomo Mitsui Trust“ Liuksemburgo filialo suteiktą garantiją. „Consolius LT“ teigė neturėjusi pagrindo įtarti, jog garantija gali būti suklastota, mat pasiūlymais rūpinosi Kauno draudimo tarpininkė „FT Broker“.
Ministerija BNS anksčiau teigė, jog „Consolius LT“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, o jos pateikti dokumentai buvo tvarkingi ir nekėlė jokių abejonių.
Anot Kauno apygardos teismo sprendimo, kareivines būtina atnaujinti iki 2028 metų balandžio.
Kaip skelbiama kareivinių atnaujinimo konkurso sąlygose, rangovas dviem etapais turi suprojektuoti bei atnaujinti keturis keturių aukštų pastatus Rukloje Karaliaus Mindaugo g. 11, kurių plotas siekia po maždaug 5,5 tūkst. kv. metrų.
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