Alytaus arklių byloje teismas palaikė VMVT sprendimą – gyvūnai iš savininko paimti teisėtai

Gyvūnų savininkas skundė VMVT sprendimą ir siekė konfiskuotus gyvūnus susigrąžinti, tačiau teismas patvirtino, kad VMVT sprendimas buvo teisėtas ir pagrįstas, todėl skundas atmestas.
Plačiai viešumoje nuskambėjusi Alytaus arklių istorija prasidėjo dar praėjusių metų vasarą, VMVT atlikus patikrinimą ūkyje ir nustačius, kad gyvūnai buvo laikomi sąlygomis, keliančiomis grėsmę jų sveikatai ir gyvybei: gyvūnams nesuteikta būtina veterinarinė pagalba, laikymo sąlygos neatitiko gyvūnų rūšies, fiziologijos ir elgesio poreikių, o kai kuriais atvejais gyvūnai kentėjo stiprų skausmą. Vienas arklys inspektorių buvo rastas su perkreiptu kaklu ir nebuvo gydomas, kitiems arkliams buvo peraugusios kanopos, dėl to jie netaisyklingai judėjo ir kentėjo nuo sąnarių deformacijų. Be to, gyvūnai neturėjo pakankamai vandens, o dalis buvo nepakankamai įmitę ir per liesi.
Alytaus apylinkės teismas gyvūnų konfiskavimą pripažino proporcinga ir būtina priemone palikdamas galioti VMVT sprendimą.
Teismas nesutiko su savininko argumentu, jog konfiskuoti galima tik tuos gyvūnus, kuriems nustatytas žiaurus elgesys. Teismas pritarė VMVT argumentui, kad net jei ne visų gyvūnų atžvilgiu buvo konstatuotas žiaurus elgesys, visos faktinės aplinkybės – tokios, kaip prastos laikymo sąlygos, gyvūnų sveikatos būklė, jų priežiūros stoka – rodo, jog bendra jų laikymo praktika buvo ydinga ir pavojinga gyvūnų gerovei. Konfiskavimas tokiais atvejais yra ne tik sankcija, bet ir būtina administracinė priemonė, siekiant apsaugoti gyvūnus ir užkirsti kelią naujiems pažeidimams.
VMVT taip pat primena, kad gyvūnų konfiskavimas yra kraštutinė priemonė, kuri taikoma tik tuomet, kai kiti būdai apsaugoti gyvūnus yra neveiksmingi. Kiekvieno gyvūnų laikytojo pareiga ir atsakomybė – užtikrinti, kad gyvūnai būtų tinkamai prižiūrimi, gautų reikiamą veterinarinę priežiūrą ir būtų laikomi saugiomis, jų poreikius atitinkančiomis sąlygomis.
Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, asmuo, kuris buvo nubaustas už žiaurų elgesį su gyvūnais ir iš kurio buvo atimti visi laikyti gyvūnai, dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo negali vėl laikyti tos pačios rūšies gyvūnų.
Teismo nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.
