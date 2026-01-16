Tarptautinėje Kauno gimnazijoje – skandalas: direktoriaus giminės gaudavo tūkstantines algas

Savivaldybė pradėjo aplinkybių tyrimą, o visi su situacija susiję asmenys – gimnazijos direktorius Erikas Griškevičius bei jo artimieji – nuo šios savaitės ugdymo įstaigoje nebedirba. Atsižvelgiant į audito metu identifikuotus pažeidimus, nuspręsta inicijuoti patikrinimus ir kitose miesto ugdymo įstaigose.
Kauno tarptautinė gimnazija savivaldybės akiratyje atsidūrė vidaus auditui identifikavus pažeidimus, susijusius su įstaigos vadovu ir dviem jo artimaisiais. Surinkti duomenys rodo vadovui artimų asmenų protegavimo – nepotizmo – apraiškas: priimant į darbą neturint privalomo aukštojo ir pedagoginio išsilavinimo, formuluojant darbo užduotis, skiriant priemokas ir kintamąją darbo užmokesčio dalį, nustatant darbo laiką bei pavedant pavaduoti kitus gimnazijos pedagogus.
Audito metu taip pat nustatyti viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimai. Privatūs interesai, susiję su artimais asmenimis, dirbusiais gimnazijoje, laiku ir tinkamai nedeklaruoti, nusišalinimas savivaldybės merui pateiktas pavėluotai, pranešime privatūs interesai atskleisti neišsamiai.
Vidinis tyrimas rodo, kad gimnazijos vadovas ir pateikęs nusišalinimą faktiškai priiminėjo kai kuriuos sprendimus: įstaigoje dirbantiems artimiesiems nustatė darbo laiką, skyrė vienkartinę piniginę išmoką. Kita dalis sprendimų formaliai priimti ir dokumentai pasirašyti ne paties gimnazijos vadovo E. Griškevičiaus, todėl aplinkybės vertinamos kaip reikalaujančios papildomos analizės bei faktinių aplinkybių nustatymo.
Pavyzdžiui, vienas iš direktoriaus artimųjų, įgijusiu tik vidurinį išsilavinimą, įdarbintas į dvejas pareigas, nors nė vienai neturėjo tinkamo – universitetinio bei pedagoginio – išsilavinimo. Duomenys rodo, kad atlyginimas su priemokomis, pavadavimais svyravo nuo 4,3 iki 7,7 tūkst. eurų „ant popieriaus”. Taip pat nustatyta, kad abiem direktoriaus artimiesiems 2024-ųjų m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais dubliavosi skirtingų pareigybių darbo laikai ir galimai buvo apmokėta už faktiškai nedirbtą laiką.
Švietimo įstaigos direktoriaus piktnaudžiavimas pareigomis galimai tęsėsi kelerius metus, nuo 2018-ųjų. E. Griškevičius dalinę informaciją apie artimųjų einamas pareigas jo vadovaujamoje įstaigoje savivaldybei pateikė tik 2024 m., o viešai duomenis apie privačius interesus, atsirandančius dėl artimų asmenų gimnazijoje einamų pareigų, deklaravo tik audito metu – 2025-ųjų rugsėjo pabaigoje. Visi trys asmenys jau yra pateikę išėjmo iš darbo prašymus ir ugdymo įstaigoje nebedirba.
„Šiuo metu pradėtas teisinis procesas – aplinkybių tyrimas. Jei jo metu bus nustatyta reali žala Kauno miesto savivaldybės biudžetui ar kiti nusikalstamos veikos požymių turintys elementai, bus sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas. Interesų konfliktų ir nusišalinimo pareigos laikymosi klausimai, pagal kompetenciją, bus perduoti vertinti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai“, – komentavo Kauno miesto savivaldybės Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja Indrė Brazė.
Atsižvelgdama į audito rezultatus, Kauno miesto savivaldybė inicijuoja patikrinimus ir kitose švietimo įstaigose. Jų metu bus analizuojami įstaigų valdymo sprendimai, personalo atrankos procesai, pavaldumo ryšiai, taip pat viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei jų valdymo praktikos.
„Nustačius pažeidimus Kauno tarptautinėje gimnazijoje tapo akivaizdu, kad turime sistemiškai įvertinti situaciją ir kitose įstaigose. Nepotizmo ar interesų konfliktų tikrai netoleruosime. Turiu patarimą visų Lietuvos miestų merams: patikrinkite švietimo ir kitas įstaigas, tikiu, kad rasite įdomybių”, – teigia Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Švietimo įstaigų vadovai apie pareigą deklaruoti privačius interesus bei tinkamai taikyti nusišalinimo procedūras periodiškai gaudavo priminimus raštu, aktualią informaciją. Klausimas taip pat akcentuotas švietimo įstaigų vadovų pasitarimų metu.
Vidaus auditai nuolat vykdomi visose savivaldybei pavaldžiose įstaigose, tačiau šis atvejis – neeilinis. Kaune tokio pobūdžio pažeidimų ilgą laiką nebuvo nustatyta, todėl tai dar kartą parodo būtinybę stiprinti atsakomybę, švietimą ir kontrolę.
