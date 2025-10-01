ŽŪDC: Lietuvoje pieno kaina rugsėjį vėl augo

Skelbiama, kad per rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina išaugo 2,1 proc.
Tuo metu stambieji pieno gamintojai, kurie įprastai per mėnesį parduoda daugiau nei 40 tonų pieno, pirmąjį rudens mėnesį pardavė 62 proc. visos šalyje supirktos pieno žaliavos. Jiems supirkimo įmonės, anot ŽŪDC, vidutiniškai mokėjo 542,28 eurus už toną – 14,2 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį.
Skaičiuojama, kad iš viso šį rugsėjį Lietuvoje buvo supirkta 126,30 tūkst. tonų žaliavinio pieno – 5,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
