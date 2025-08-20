 Pieno supirkimo kaina gerokai išaugo

Pieno supirkimo kaina gerokai išaugo

2025-08-20 16:17
ELTOS inf.

Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina liepos mėnesį buvo 488,68 eurai už toną – 32,2 proc. didesnė nei pernai tuo pat metu, skelbia Žemės ūkio duomenų centras.

Pieno supirkimo kaina gerokai išaugo
Pieno supirkimo kaina gerokai išaugo / L. Balandžio / BNS nuotr.

Stambiems pieno gamintojams supirkimo įmonės šią liepą mokėjo vidutiniškai 532,68 eurus už toną – 29,4 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu.

Stambiaisiais žaliavos tiekėjais Lietuvoje laikomi tie, kurie parduoda daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį. Tokie tiekėjai šią liepą pardavė 64 proc. visos šalyje supirktos pieno žaliavos.

Per metus pieno supirkimo dalis iš stambiųjų gamintojų išaugo 3 proc.

2025 m. liepos mėnesį Lietuvoje buvo supirkta 131,47 tūkst. tonų žaliavinio pieno, tai yra 2,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Šiame straipsnyje:
Pienas
pieno kaina
supirkimo kaina
didėjo kaina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų