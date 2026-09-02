Žadama išplėsti pelno mokesčio lengvatą investicijoms

Tuo metu skatinant ilgalaikį gyventojų pajamų investavimą iki šių metų pabaigos žadama pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymą, supaprastinant investicinės sąskaitos apmokestinimą ir išplečiant tinkamų investuoti finansinių produktų sąrašą.
Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį Ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pavasarį skelbė siūlysianti iki 2033 metų taikyti investicinio projekto pelno mokesčio lengvatą ir taip sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms investuoti į pažangias gamybos technologijas.
Siūloma, kad investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinio intelekto sprendimus, skaitmenizaciją ir kitas pažangias technologijas būtų atskaitomos iš apmokestinamojo pelno dukart didesniu dydžiu. Šis pelnas galėtų būti sumažintas iki 100 proc. per mokestinius metus, o nepanaudota dalis perkeliama į kitus penkerius metus.
BNS liepos pradžioje rašė, kad Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Tuometinis viceministras Lukas Jakubonis tuomet sakė, kad siūloma tobulinti ir investicinę sąskaitą – numatoma keisti jos uždarbio apmokestinimą – GPM būtų skaičiuojamas remiantis per metus įneštų ir išsiimtų lėšų balansu, o ne kiekvienu pinigų išėmimo atveju, kaip yra dabar.
Be to, ministerija žadėjo galimybę per šią sąskaitą investuoti į daugiau produktų – pirminio platinimo obligacijas, jei jos per nustatytą laiką būtų įtrauktos į antrinę rinką.
Naujausi komentarai