 Vyriausybėje netrukus – 2027-ųjų valstybės, „Sodros“ biudžetai, tarnautojų ir mokytojų algos

Vyriausybėje netrukus – 2027-ųjų valstybės, „Sodros“ biudžetai, tarnautojų ir mokytojų algos

2026-10-13 12:08
BNS inf.

Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.

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<span>Vyriausybėje netrukus – 2027-ųjų valstybės, „Sodros“ biudžetai, tarnautojų ir mokytojų algos</span>
Vyriausybėje netrukus – 2027-ųjų valstybės, „Sodros“ biudžetai, tarnautojų ir mokytojų algos / magnific.com nuotr.

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Nuotoliniame posėdyje Ministrų kabinetas, be kita ko, planuoja svarstyti kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo ir Pensijų anuitetų fondų biudžetų projektus, rodo Vyriausybės posėdžio darbotvarkė.

Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Preliminarios kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.

Šeimos paketui bus skirta apie 150 mln. eurų – anot ministro pirmininko, tai bus parama būstui jaunoms šeimoms, pradinuko krepšeliui, vaiko priežiūros išmokoms.

M. Sinkevičius taip pat teigė, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56 proc., tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 mln. eurų.

Savo ruožtu vidutinė pensija turėtų augti 10,4 proc. iki 825 eurų, o turintiems būtinąjį stažą – iki 895 eurų. Tam numatyta 715 mln. eurų.

BNS rašė, kad socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 mln. eurų. M. Sinkevičius teigė, kad socialinėms išmokoms indeksuoti papildomai bus skirta 115 mln. eurų, o įmokai sveikatos draudimui – dar 172 mln. eurų.

Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet – 4,8 mlrd. eurų bei išlaikyti 5 proc. BVP lygį.

Šiame straipsnyje:
Seimas
mokytojų algos
atlyginimai
sodra
biudžetas
tarnautojų atlyginimai
Algos
valstybės biudžetas

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