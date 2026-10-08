Vyriausybei mažinant tarpmiestinių autobusų bilietų kainas didieji miestai nuolaidų netaikys

Vilniaus savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina.
„Jau šiuo metu apie 70 proc. viešojo transporto sistemos sąnaudų padengiama savivaldybės lėšomis ir tik likusi 30 proc. dalis finansuojama pajamomis iš bilietų pardavimo. Tai subalansuotas modelis, sudarantis galimybes išlaikyti esamą paslaugų apimtį, užtikrinti patikimą jų teikimą bei gerinti viešojo transporto sistemą“, – komentare BNS teigė bendrovė.
Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius BNS sakė, kad šiuo metu nenumatyta papildomai mažinti bilietų kainų, kurios nebuvo keičiamos nuo 2017 metų.
Tuo metu Klaipėdos administracijos Transporto skyriaus patarėjas Gediminas Kalasūnas BNS teigė, jog mieste nesvarstoma taikyti jokių nuolaidų: „Gyventojai gali naudotis šiuo metu galiojančiomis viešojo transporto lengvatomis.“
Šiaulių savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė BNS teigė, kad miestas ir taip kompensuoja daugiau nei pusę autobusų bilietų kainos, jos buvo kiek didinamos kelerius metus iš eilės, o šiemet ir kitąmet kainų didinti nebeplanuojama.
„Šiuo metu savivaldybė ir taip kompensuoja didžiąją dalį (apie 65 proc.) viešojo transporto bilieto kainos, keleivis susimoka tik apie 35 proc. nuo realios bilieto kainos“, – komentare BNS teigė A. Petkuvienė.
Savo ruožtu Panevėžio Miesto plėtros skyriaus vedėjas Jokūbas Leipus teigia, kad bilietų kainos ir dabar yra palyginti nedidelės.
„Bet koks papildomas bilietų kainų mažinimas reikštų mažesnes vežėjo pajamas, todėl siekiant išlaikyti tą pačią maršrutų ir reisų apimtį negautos pajamos turėtų būti kompensuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis. Šiuo metu prioritetas teikiamas stabiliai miesto viešojo transporto paslaugai – maršrutų ir reisų užtikrinimui, transporto priemonių atnaujinimui ir paslaugos patrauklumo didinimui“, – komentare BNS teigė J. Leipus.
Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas be nuolaidų kainuoja 1 eurą (60 minučių – 1,5 euro), Kaune – 70 centų (perkant transporte – 1,5 euro), Panevėžyje ir Klaipėdoje – 70 centų, Šiauliuose – 74 centus (perkant transporte – 1,5 euro).
Nuolaidos taikomos vaikams, moksleiviams, studentams, senjorams, šeimoms, žmonėms su negalia.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė pranešė, jog nuo spalio 9-osios iki šių metų pabaigos bus taikoma 50 proc. nuolaida vietinių traukinių bilietams, o preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos – ir tarpmiestiniams autobusams.
Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 mln. eurų, o autobusais – apie 3,15 mln. eurų.
Susisiekimo ministerijos parengtas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas, numatančias 50 proc. lengvatą autobusų bilietams, dar turės priimti Seimas.
BNS kalbintos tarpmiestinių autobusų bendrovės rugsėjo pabaigoje sakė, kad sprendimas perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas pagyvintų rinką – bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą.
Jei Vyriausybė nebūtų ėmusis taikyti nuolaidų, verslas neatmetė galimybės didinti bilietų kainas ar net atsisakyti kai kurių tarpmiestinių krypčių.
50 proc. nuolaida traukinių bilietams buvo pritaikyta ir šių metų balandžio–gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta 5,8 tūkst. keleivių daugiau nei pernai tuo pat laiku. Taikant lengvatą traukiniams dabar prognozuojama pritraukti apie 45 tūkst. naujų keleivių.
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