Ruginienė apie situaciją koalicijoje: Vyriausybės darbui tai netrukdo

„Galiu džiaugtis, kad Vyriausybė dirba suvienijusi maksimalią jėgą. Ministrų turiu Vyriausybės sudėtyje iš įvairių partijų, nėra jokių tarp mūsų nesusipratimų, nėra ginčų. Mes dirbame koja kojon, vykdydami Vyriausybės programą, dirbame sklandžiai ir šiais metais planuojame nuveikti dar daugiau darbų nei per pastaruosius keturis mėnesius. Tai visi kiti niuansai mums kaip Vyriausybei netrukdo dirbti“, – Klaipėdoje žurnalistams sakė ji.
BNS rašė, kad naujausią abejonių bangą dėl „Nemuno aušros“ ateities koalicijoje išprovokavo minėtos politinės jėgos lyderio Remigijaus Žemaitaičio komentarai, jog Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone, planuojamas poligonas yra nereikalingas.
Jis taip pat sulaukė kritikos dėl vizito į Vengriją, kur dar kartą susitiko su užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjartu (Pėteriu Sijartu).
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius interviu BNS sakė, kad partija pradės diskusijas dėl valdančiosios koalicijos ateities ir sprendimą dėl to priims pirmoje pavasario pusėje.
Pernai vasarą iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai peržiūrėjo koalicijos sudėtį. Dauguma partijos skyrių pasisakė už tolesnę koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau ne su demokratais, tad šiuos pakeitė „valstiečiai“.
Dabar keliaudami po LSDP skyrius partijos lyderiai bandys išsiaiškinti, ar ši pozicija išlieka tokia pati, ar kinta.
