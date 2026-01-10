Aktualu asmenims su negalia: siūlo išsaugoti jų socialines garantijas ir išmokas

Imtis tokios iniciatyvos parlamentarę paskatino šiuo metu susiklosčiusi situacija, kai dalis žmonių su negalia, kuriems darbingumo lygis buvo nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus pagal ankstesnę tvarką, formaliai lieka „pririšti“ prie senojo statuso.
„Nors jų sveikatos būklė yra nepasikeitusi ir ilgalaikė, pasikeitus negalios vertinimo sistemai, jų teisės nebuvo automatiškai sulygintos su tų asmenų, kuriems dalyvumo lygis dabar nustatomas neterminuotai. Dėl to žmonės, norėdami tik atsinaujinti pažymėjimą ar susitvarkyti dokumentus, kartais susiduria su netikėtais pokyčiais – jiems iš naujo perskaičiuojamos socialinės išmokos arba kyla rizika jas prarasti. Tai sukuria nesaugumo jausmą ir teisinį neapibrėžtumą“, – sako I. Kižienė.
Dokumentų projektais, anot jos, siūloma aiški ir paprasta taisyklė: jeigu žmogui iki 2023 metų pabaigos darbingumo lygis buvo nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus, sulaukus šio amžiaus, jis automatiškai būtų laikomas lygiu neterminuotam dalyvumo lygiui. Tam nereikėtų papildomų prašymų ar naujų vertinimų.
Anot I. Kižienės, taip būtų užtikrintas socialinių garantijų ir išmokų tęstinumas bei išvengta situacijų, kai žmonės atsiduria blogesnėje padėtyje vien todėl, kad jų negalia buvo įvertinta anksčiau nei pasikeitė teisinė tvarka.
„Žmonės su negalia neturi atsidurti blogesnėje padėtyje vien todėl, kad jų negalia buvo įvertinta anksčiau. Jei šiandien tokia pati sveikatos būklė pripažįstama ilgalaike, taip turi būti ir tiems, kurie senatvės pensijos amžių pasiekė pagal ankstesnę tvarką. Šiuo sprendimu siekiame aiškumo, stabilumo ir socialinio teisingumo“, – sako komisijos pirmininkė I. Kižienė.
Priėmus siūlomus pakeitimus, jos teigimu, žmonėms nebereikėtų papildomai kreiptis į institucijas dėl savo statuso patvirtinimo, o valstybė užtikrintų, kad anksčiau suteiktos teisės ir garantijos būtų išsaugotos.
Kaip pastebi ELTA, pagal iki 2023 m. gruodžio 31 d. galiojusį teisinį reglamentavimą darbingumo lygis buvo nustatomas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, o neterminuotai galėjo būti nustatytas tik išimtiniais atvejais, t. y., dėl profesinės ligos arba nelaimingo atsitikimo darbe.
2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymui, suaugusiems, įskaitant ir senatvės pensijos amžiaus asmenis, dalyvumo lygis gali būti nustatomas neterminuotai.
