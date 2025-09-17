Vyriausybė pakeitė energetikos įmonių biokuro pirkimo tvarką

Energetikos ministerijos siūlymu siekiama aiškiau reglamentuoti tiesioginiais sandoriais įsigyjamo biokuro ekonominio naudingumo vertinimą, nustatant, kaip biržoje turi būti pateikiami pavedimai pasitikrinti kainą atsižvelgiant į sandorio trukmę ir kiek laiko tokie pavedimai turi galioti.
Užtikrinant skaidresnę prekybą biokuru rinkos dalyviai informaciją apie tiesioginius sandorius su susijusia įmone ar grupe deklaruos biržos sistemoje.
Be to, rinkos dalyviai galės susipažinti su laimėtojo pasiūlymu numatant sutarties atidėjimo terminą bei nestabdyti pirkimo jo organizatorei gavus pretenziją, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.
Taip pat bus pakoreguota atskiro pirkimo, kuriam taikomos išimtys, vertė – į 15 tūkst. eurų.
Centralizuotos šilumos gamybos įmonėms bus leidžiama pirkti per CPO LT – anot ministerijos, taip jos galėtų elektrą ir gamtines dujas įsigyti paprasčiau, be to, tai didintų šilumos tiekimo patikimumą.
Taip pat nustatyta, kad taisyklės visa apimtimi galios tik šilumos tiekėjams, aukciono dalyviams, kurių veikla yra reguliuojama.
