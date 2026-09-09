Vyriausybė nusprendė: ar didins atsiskaitymų grynaisiais ribą?

Finansų ministerijos siūlymu, tokia Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui.
„Manome, kad didesnis grynųjų pinigų naudojimas tiesiog prisideda prie šešėlio didinimo, ką mes esame nusimatę sumažinti (...). Kol kas mūsų atotrūkis (neapskaitytos ekonomikos – BNS) nuo BVP yra 13 procentų, mes jį norime sumažinti iki ne daugiau nei 10 procentų ateinančiais dviem metais, o 2028-aisiais metais norime turėti ne daugiau nei 9 procentus atotrūkį nuo BVP, ir tokios priemonės, kaip grynųjų pinigų naudojimas, tikrai prie to neprisideda“, – žurnalistams trečiadienį Klaipėdoje sakė ministras Taurimas Valys.
Pasak R. Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitymai negrynaisiais pinigais, Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti, be to, nėra išvystas bankų skyrių tinklas.
„Kritiniu metu – ar tai būtų karas, ar elektros tinklo sutrikimai, ar kibernetinės atakos – reikia turėti grynųjų pinigų. Ir nors grynųjų pinigų naudojimas atsiskaitymams mažėja, tačiau jie vis dar yra populiariausia mokėjimo priemonė prekybos vietose ir tarp fizinių asmenų tiek Lietuvoje, tiek visoje euro zonoje“, – teigiama parlamentaro parengto projekto aiškinamajame rašte.
Tuo metu Finansų ministerija pažymi, kad šiemet vasarį–kovą atliko institucijų apklausą, kuri parodė, kad 5 tūkst. eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonomines ir finansines realijas, todėl keisti jos nereikia.
„Yra rizika, kad atsiskaitymų grynaisiais pinigais didžiausios ribos didinimas iki įstatymo projekte siūlomų 15 tūkst. eurų apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką“, – teigia ministerija.
Be to, ji pažymi, kad Lietuvoje sudarytos patogios, plačiai taikomos ir nuolat tobulinamos galimybės atsiskaityti negrynaisiais pinigais.
Ministerija pabrėžia, kad elektroniniai mokėjimai užtikrina finansinių operacijų saugumą. Tuo metu padidinus atsiskaitymo grynaisiais ribą mažės paskata pereiti prie e. mokėjimų, o tai lėtins saugių finansinių operacijų inovacijas.
Kaip liepą rašė BNS, Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisas savo parašais parėmė visa „Nemuno aušros“ frakcija, keli socialdemokratai, Mišriai Seimo narių grupei priklausantys parlamentarai, demokratai, „valstiečiai“.
BNS rašė, kad birželio pradžioje Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo šią ribą sumažinti iki 3 tūkst. eurų.
Pagal 2022 metų lapkričio 1 dieną įsigaliojusį įstatymą atsiskaitymai už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršija 5 tūkst. eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta.
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