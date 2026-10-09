 Visoje Lietuvoje prasideda „Maisto banko“ akcija: kviečia aukoti nepasiturintiems

Visoje Lietuvoje prasideda „Maisto banko“ akcija: kviečia aukoti nepasiturintiems

2026-10-09 06:57
BNS inf.

Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda dvi dienas truksianti 41-oji „Maisto banko“ akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms.

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<span>Visoje Lietuvoje prasideda „Maisto banko“ akcija: kviečia aukoti nepasiturintiems</span>
Visoje Lietuvoje prasideda „Maisto banko“ akcija: kviečia aukoti nepasiturintiems / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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Organizacijos duomenimis, akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7 tūkst. savanorių.

Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 „Maisto banko“ skyrių bei padalinių.

Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šįkart ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta.

Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 val., šeštadienį – nuo 10 iki 19 valandos.

Per praėjusią „Maisto banko“ akciją gyventojai paaukojo daugiau kaip 316 tūkst. vienetų maisto produktų.

Šiame straipsnyje:
Maisto bankas
akcija
nepasiturintys žmonės

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