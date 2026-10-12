Viceministrė sureagavo į žemdirbių kritiką: tartasi su visais

Žemės ūkio rūmų pirmininkės Algimantos Pabedinskienės teigimu, smulkūs ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą.
„Netenkina modelis (planuojamų lėšų paskirstymo – BNS), kurį pasiūlė ministerija, socialinio dialogo nebuvo tokio, kokio reikėtų, kad sprendimas dėl paramos pabrangus kurui ir trąšoms būtų visiems žemės ūkio sektoriams teisingas, – spaudos konferencijoje pirmadienį teigė A. Pabedinskienė. – Mums skauda. Lygių už lygesnius negali būti.“
L. A. Valalytė sako, kad pasitarimuose dėl kompensacijų paskirstymo buvo tartasi su visomis ūkininkų organizacijomis.
„Diskusijose buvo argumentai išsakyti, kodėl (kompensacijos bus skiriamos – BNS) už pienines karves, nes ne už visas karves yra, ne visi ūkiai, kurie augina tiesiog karves, dėl to, kad būtent savikaina trąšų, pieninių karvių augintojų tris kartus didesnis poreikis trąšų ir sudaro tą savikainą“, – kalbėjo viceministrė.
Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Arūnas Svitojus sako, kad šeimos ūkių situacija gan grėsminga – stresą ūkininkai patiria ir dėl karo, ir dėl degalų kainų, tuo metu paramą dalinasi du sektoriai, o kai kurie stambūs ūkininkai paramos gaus kelis kartus.
„Ir už žemę, už pienines karves, o tie, kurie šienauja pievas, kurie gamina pašarus, šieną, šienainį, (negauna – BNS), – spaudos konferencijoje kalbėjo A. Svitojus. – Šeimos ūkininkai turės emigruoti.“
Pasak jo, labiausiai paramos reikia Aukštaitijos, Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių.
„Kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2 tūkst. tokių ūkininkų“, – teigė A. Svitojus.
„Esame nepatogūs, nes keliame klausimus, bet neiname į kišeninius pokalbius“, – teigė Kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas.
Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytenis Grigas pabrėžė, kad apsirūpinimas maistu yra svarbus geopolitiniame kontekste.
„Raginame: padėkime apsirūpinti tuo, ko mums labiausiai trūksta, o ne duokime tik tiems sektoriams, kur yra didelis perteklius“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, kompensacijoms dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų Lietuvos ūkininkams iš žemės ūkio rezervo EK skyrė 9,788 mln. eurų ES paramos, o Vyriausybė ją dukart padidino – iki beveik 20 mln. eurų.
Kompensacija vidutiniškai sieks apie 4 tūkst. eurų ūkiui.
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