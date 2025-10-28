 VERT prognozės dėl šio šildymo sezono biokuro kainų: ar šildysimės pigiau?

2025-10-28 16:49
BNS inf.

Šį šildymo sezoną biokuras turėtų būti 4,83 proc. pigesnis nei šaltuoju laikotarpiu 2024–2025 metais, remdamasi biokuro biržos „Baltpool“ duomenimis prognozuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Anot reguliuotojo, nepriklausomi šilumos gamintojai šiam šildymo sezonui yra užsitikrinę apie 45 proc. praėjusio sezono metu faktiškai sunaudoto biokuro kiekio, o vien lapkričiui jie jau įsigiję 77 proc. šilumai gaminti būtino biokuro.

„Šilumos sektoriaus įmonių pasiruošimas naujam šildymo sezonui yra panašus, kaip ir praėjusiais metais  – apie 30 proc. biokuro užsitikrinami iš anksto, o biokuro kainos išlieka palankios“, – antradienį išplatintame pranešime teigė VERT pirmininko pavaduotojas Donatas Jasas.

VERT teigimu, kaip ir kiekvieną šildymo sezoną, trumpalaikių kontraktų kainoms didžiausios įtakos gali turėti klimato sąlygos – lietingesni ar šaltesni orai nei prognozuota. Kainoms taip pat įtakos turės kintančios savaitinių kontraktų kainos.

Anot reguliuotojo, pernai iš lietuviško biokuro ir atliekų buvo pagaminta 86 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų patiektos šilumos, likusius 14 proc. sudarė gamtinės dujos bei kitas kuras.

