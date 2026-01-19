VERT: gyventojai už sausio šildymą gali mokėti 64–80 proc. daugiau nei pernai

„Pirmoji šildymo sezono pusė tiek šilumos kainų, tiek šilumos suvartojimo prasme buvo palanki vartotojams, kadangi šilumos sąskaitos atitiko ankstesnių metų tendencijas. Vis dėlto nepaisant ankstesnių metų lygį atitinkančių kainų, šilumos sąskaitos antroje sezono pusėje, tikėtina, bus didesnės. Tai lems didesnis šilumos suvartojimas bei nuo sausio mėnesio nebetaikoma PVM lengvata šildymui“, – pranešime sakė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) narys Matas Taparauskas.
Anot VERT, naujos statybos 60 kv. metrų ploto bute sąskaita gali siekti apie 85 eurus – 80 proc. daugiau (pernai sausį – 47 eurus), senos statybos renovuotame name – apie 137 eurus, asrba 65 proc. daugiau (83 eurus), o nerenovuotame senos statybos name – apie 226 eurus, arba 64 proc. daugiau (138 eurus).
Pasak tarybos, sausiui šilumos įmonės yra apsirūpinusios beveik 95 proc. biokuro, kurio vidutinė kaina siekia 24,81 euro už megavatvalandę, tačiau ilgiau užsitęsus šaltesniems orams jo kaina likusį šildymo sezoną galėtų padidėti iki 25‒27 eurų, nes trūkstamas kiekis būtų įsigyjamas rinkoje už santykinai aukštesnę kainą dėl atšalusių orų ir didesnio biokuro poreikio.
BNS rašė, kad Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brangs maždaug 12 procentų.
Praėjusią savaitę du kartus fiksuota žemiausia oro temperatūra per pastaruosius dvejus metus.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius praėjusią savaitę BNS teigė, kad vien dėl šalčių šildymo kainos sausį išaugs iki 15 proc., palyginti su gruodžiu.
Anot jo, didžiausios šildymo kainos turėtų būti mažesnių miestų bei žiedinėse savivaldybėse.
Be to, pasak V. Lukoševičiaus, brangesnis biokuras labiau atsispindės sąskaitose už vasario-kovo mėnesius.
