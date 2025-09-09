VERT: antrąjį metų ketvirtį daugiausia vartotojų kreipėsi dėl elektros paslaugų

VERT duomenimis, gyventojai daugiausia domėjosi elektros tinklų prijungimu, paslaugų apskaita, sąskaitomis, tiekimo sutarčių sąlygomis, kainomis ir tarifais.
„Pastebime, kad gyventojai vis aktyviau domisi savo teisėmis ir žino, kur kreiptis norėdami gauti pagalbą ar aktualią informaciją“, – pranešime cituojama VERT Komunikacijos skyriaus vadovė Gabrielė Vasiliauskaitė.
Be elektros sektoriaus, antrąjį metų ketvirtį VERT gavo 40 kreipimųsi dėl šilumos sektoriaus, 17 – dėl dujų, 4 – dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, 7 – kitais klausimais.
Dauguma vartotojų į VERT kreipėsi tiesiogiai, taip pat nedidelė dalis kreipimųsi instituciją pasiekė per kitas organizacijas.
