Verslininkai nuogąstauja – ši vasara jiems itin nuostolinga

Trumpam įkaitęs oras kaipmat suvilioja laisvą laiką praleisti aktyviai. Pramogų parkuose poilsiautojų apstu, visi stengiasi išnaudoti šią galimybę ir pasimėgauti išlindusia saule.
„Liepą ir rugpjūtį temperatūra lyg ir šiltesnė buvo, bet vis tiek ant rankų pirštų galima suskaičiuot dienas, kada nelijo“, – teigė „Splash“ parko vadovas Algirdas Danius.
Saulėtų dienų iš tikrųjų šiemet Lietuvoje pasitaikė mažai. Nepalankūs orai tapo rimtu išbandymu lauko pramogų verslininkams, kadangi gyventojai mieliau renkasi veiklas uždarose erdvėse.
„Statistiškai gegužę ir birželį ne procentais, o keliais kartais buvo mažiau klientų. Ypač buvo vėsūs, šalti ir nepalankūs orai“, – pastebėjimais dalijosi A. Danius.
„Belmonto nuotykių parko“ vadovas sako, kad vos prapliupus stipresniam lietui, parką tenka uždaryti, kadangi laipioti yra nesaugu. Tačiau ir apniukęs oras veikia kaip ženklas, tad žmonės nesiryžta išeiti iš namų.
„Mūsų verslui yra klientų trūkumas. Esame priklausomi nuo oro, tai pajaučiame nuostolius. Žmonės, kai mato prastesnį orą, net jeigu nelyja, jie pasirenka pramogauti uždarose patalpose“, – kalbėjo „Belmonto nuotykių parko“ vadovas Donatas Dominikas Szejnickis.
Tačiau ne visiems lietingas oras sukėlė didelių problemų. Anot verslininko Evaldo Uzielos, nors klientų sumažėjimas šią vasarą tikrai jautėsi, tačiau lietus stipraus poveikio baidarių verslui neturėjo.
„Tikrai nepablogino situacijos, nes nebuvo gilios žiemos, nebuvo upės patvinusios. Kai palijo, tai atsigavo vandens kiekis, neišsausėjo upės, tai buvo galimybė plukdyti visais maršrutais“, – tikino „EVO Baidarės“ vadovas E. Uziela.
Bet neretai poilsiautojai pramogauja ir per lietų. Štai Viktorija pasakojo, jog su vyru vandenlentėmis plaukioja visą vasarą ir lietingas oras jiems tikrai netrukdo.
„Kai tuo užsiimi, kai tai yra tavo hobis, tai nesvarbu, koks oras. Dar geriau tada, kai lyja, mat tada figūrų nereikia taškyti“, – sakė poilsiautoja Viktorija.
„Daug ką darėme, keliavome į gamtą, važiavome prie ežerų, prie jūros, bet pasirinkome šį kartą poilsį Lietuvoje. Mėgavomės ta vasara, kokia ji yra“, – akcentavo poilsiautoja Dovilė.
Anot verslininkų, vandenlenčių sporto pramogos sustabdomos tik labai ekstremaliomis situacijomis.
„Kai žaibuoja, turime nutraukti visas vandens pramogas ir paslaugas, nes tai pavojinga tiek žmonėms, tiek įrengimams. Tačiau namelių gyventojai, jeigu jie atvyko, maitinimas ir kiti dalykai veikia. Kažkokių labai ekstremalių dalykų nebuvo“, – patirtimi dalinosi „Splash“ parko vadovas.
„Jeigu lyja ir žmonės nori plaukti, tai visada plaukia, išskyrus kai žaibuoja, kai audra, tada griežtai atsisakome išleidinėti, nes pavojinga“, – patikino E. Uziela.
Pasak meteorologų, ši vasara buvo šalčiausia per pastaruosius 8 metus, drėgniausia per 18 metų ir mažiausiai saulėta per 41 metus.
