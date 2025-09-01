Sinoptikas paaiškino, kas lėmė tokią vasarą

Kodėl šiemet taip nutiko ir kokių tendencijų galima tikėtis ateityje, plačiau papasakojo sinoptikas Karlas Žužickas.
– Kiek stipriai ši vasara išsiskyrė iš kitų?
– Jeigu paimtume pastaruosius dešimt metų, ši vasara tikrai buvo viena vėsesnių – vėsiausia nuo 2017-ųjų. Tačiau žvelgiant nuo 1961 metų, kai turime duomenis, ši vasara buvo visiškai standartinė, lietuviška. Jei visas vasaras nuo 1961-ųjų iki dabar sudėtume iš eilės, ši stovėtų pačiame viduryje – medianinė vasara.
– Ar tai ką nors sako apie klimato kaitą?
– Klimato atšilimas tikrai neatšaukiamas. Pavieniai metai gali būti įvairūs, bet ilguoju laikotarpiu kaitrų tik daugės. Tad tikėtina, kad artimiausios vasaros bus dar karštesnės.
– Liepa buvo labai lietinga. Kas lėmė tokį kritulių kiekį?
– Liepa buvo trečia lietingiausia nuo 1961 metų. Net truputį lietingesnė už praėjusią liepą, kuri taip pat buvo labai lietinga. Virš Skandinavijos susidarė aukšto slėgio sritis, kuri trukdė ciklonams judėti į šiaurės rytus. Dėl to jie ilgiau užsilikdavo virš Lietuvos ir atnešdavo daugiau kritulių. Be to, Lietuvą aplankė trys pietiniai ciklonai, pasižymėję dideliu kritulių kiekiu.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kodėl rugpjūtis buvo vienas vėsiausių?
– Rugpjūtis šiemet buvo tikrai vėsus. Pirmoje mėnesio pusėje orus lėmė gilus Atlanto ciklonas. Paprastai pasakius, tai ciklonai vasarą atneša drėgmę ir vėsą, o žiemą – šilumą ir drėgmę, o anticiklonai vasarą atneša karštį ir sausumą, o žiemą – šaltį ir sausumą.
Nuo rugpjūčio mėnesio vėsesnius orus labiau lėmė susiformavęs anticiklonas Šiaurės jūroje, kuris pakeitė oro cirkuliaciją. Į Lietuvą įsiveržė arktinė oro masė, todėl orai atvėso.
– Kodėl buvo tiek mažai saulės?
– Debesuotumas buvo didesnis, todėl saulės spindėjimo trukmė trumpesnė. Tai taip pat lėmė dažniau aplankę ciklonai – ypač birželį ir liepą. Jie atnešė vėsius, drėgnus ir debesuotus orus.
– Kokia bus kita vasara?
– Kokia bus kita vasara, tiksliai pasakyti neįmanoma ir kas bandytų pasakyti – meluotų. Tačiau žvelgiant į praėjusių dešimtmečių tendencijas, labiau tikėtina, kad ji bus karšta.
Naujausi komentarai