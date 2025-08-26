Vasaros pabaiga pažers staigmenų

Pasak klimatologų, rugpjūčio 24-oji buvo šalčiausia per du dešimtmečius, vietomis temperatūra siekė vos 14 laipsnių, o pirmadienio rytą netoli Platelių iškrito kruša. Nepatikėsite, tačiau vasara dar sugrįš – sinoptikai žada, kad savaitės pabaigoje šils iki 29 laipsnių.
Sinoptikas Janas Voitkevičius papasakojo, kokie orai laukia toliau.
– Kaip atrodys paskutinės vasaros dienos?
– Galiu pradžiuginti – pagal dabartinę prognozę laukiame sušilimo. Vyraus anticiklono gūbrys, jis atneš gana šiltus orus. Lietaus bus vietomis. Penktadienis – be žymesnio lietaus ir kai kur sušils net iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar bus gana šaltoka – 14–19 laipsnių šilumos. Po to pamažu šils. Jau ketvirtadienį vietomis sulauksime iki 28, o penktadienį – iki 29. Aišku, po to vėl atvės, nes ateis naujas ciklonas. Tačiau šią savaitę galėsime pasimėgauti truputį šiltesniais orais.
Lietuva tikrai sulauks lietaus, bet šilumos – taip pat.
– Tai reiškia, kad paskutinę vasaros savaitę galime planuotis veiklas lauke, ir striukių išsitraukti dar nereikia.
– Striukes išsitraukti reikėtų nuo lietaus, nes trumpalaikio lietaus bus, kai kur – su perkūnija. Lietuva tikrai sulauks lietaus, bet šilumos – taip pat.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kur bus lietingiausia?
– Didesnis lietaus kiekis labiau paliesti turėtų pietvakarių Lietuvą.
– Ar numatomos stipresnės audros? Galbūt yra įspėjimų dėl stipresnių vėjų?
– Stipresni vėjai numatomi pirmadienį ir antradienį. Kažko panašaus galima laukti ir artimiausiomis dienomis.
– Minėjote, kad kitą savaitę vėl atvės. Kokia temperatūra prognozuojama? Kur bus vėsiausia?
– Tikslios temperatūros pasakyti dar negalime, nes dar toloka. Tačiau atslinks naujas ciklonas – jis šiuo metu yra virš Atlanto, labai gilus, su juo sulauksime didelių lietaus kiekių. Šalnų nebus.
– Tiek 2023-iaisiais, tiek 2024-aisiais turėjome labai karštą rugsėjį. Šią vasarą visi vylėsi, kad rugsėjis bus karštas, kadangi vasara nelepino. Ką galite pasakyti apie rugsėjį? Ar sulauksime karščio?
– Mūsų klimatologai teigia, kad rugsėjo pradžia bus pusė laipsnio šiltesnė už normą. Aišku, norma yra apie 15 laipsnių. Taip pat ir 20 proc. lietingesnė.
– Kokia ši vasara buvo? Ką galite apie ją pasakyti?
– Apie šį mėnesį ir bendrai vasarą dar negalime pasakyti, nes ji dar nepasibaigė. Tačiau, pavyzdžiui, praeitas mėnuo buvo 60 proc. lietingesnis ir keliais laipsniais vėsesnis.
