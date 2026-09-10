Valys: paaiškėjus 2027-ųjų biudžetui – svarstymai dėl kuro akcizų

„Šiandien to sprendimo nėra, bet ketvirtame ketvirtyje, kuomet jau bus aiškumas dėl biudžeto (2027 metų – BNS), pereisime prie šitų svarstymų“, – ketvirtadienį Seime parlamentarams sakė T. Valys.
„Vyriausybės programoje numatytas įsipareigojimų didinimo lėtinimas. Tikrai ieškome sprendimų, kaip kuo mažesnį efektą pajaustų vartotojai“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo „valstiečio“ Eimanto Kirkučio paklaustas, kas daroma, kad nuo 2027 metų automatiškai nedidėtų kuro akcizai.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms.
„Girdime, kad kitų metų pradžia reikš CO2 dedamosios papildomą krūvį prie kuro kainos. (...) Tai užprogramuota iš praeities. Dabar vienintelis klausimas, ar Vyriausybė, valstybė žinant visus savo poreikius ir finansus yra pajėgi lėtinti akcizų augimą, kuris buvo užprogramuotas“, – žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Čia nėra toks paprastas matematinis uždavinys ir tą daro specialistai. Kol kas labai aiškiai pasakyti, kaip bus, negalime, tam turim šiek tiek laiko“, – pridūrė jis.
Ministro pirmininko teigimu, dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiantį ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės mokesčio.
M. Sinkevičius prieš mėnesį sakė, kad Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą.
Anot jo, nagrinėjama, ar tarifai galėtų būti didinami nuosaikiau arba jų kėlimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus – mažesni ar nekeisti tarifai reikštų negautas biudžeto pajamas.
2027 metų valstybės biudžetą Vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7 dienos, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu.
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