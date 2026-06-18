Valdantieji kol kas neturi atsakymų nei dėl mokesčių, nei dėl NPD didinimo

„Dar net nepradėjome programos rašyti, dar tik pasirašėme koalicijos sutartį. (...) Kai bus pateiktas ministras pirmininkas, bus parašyta programa, priemonių planas ir ten matysite visą paveikslą“, – paklaustas, kaip bus didinami minėti mokesčiai, po koalicinės sutarties pasirašymo ketvirtadienį sakė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, trečiadienį jis teigė, kad naujoji koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja, nebent mokesčius, susijusius su „pagundomis“, kaip vadinamasis cukraus mokestis arba mokesčiai lošimų verslui.
Tuo metu paklausus, ar valdantieji ketina kartu su minimalia alga (MMA) kitąmet didinti ir NPD, kaip prašė darbuotojų ir darbdavių atstovai, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas taip pat negalėjo atsakyti į šį klausimą.
„Man atrodo, nuomonių išsiskyrimas ten egzistuoja, kol kas nebūčiau labai kategoriškas su atsakymu. Į situaciją įsigilinsime (...) ir tada atsakysime, kol kas užbėgti įvykiams už akių ir pasakyti daugiau, neturint pilnos informacijos, nenorėčiau“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad MMA nuo kitų metų turėtų augti 7,19 proc., arba 83 eurais, kartu prašant valdžios 4 proc., arba 30 eurų, padidinti NPD.
Tačiau Vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD ir siūlo MMA didinti 8 proc., arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių.
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