Valdančiųjų lyderiai neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo, bet žada likti „5 proc. BVP klube“

Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Mūsų gynyba ir mūsų finansavimas gynybai leis mums išlikti penkių procentų klube. Koks skaičius ir ar bus po kablelio, šiuo metu tikrai negalima atsakyti“, – pirmadienį žurnalistams po susitikimo Vyriausybėje su demokratų ir „valstiečių“ lyderiais kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5 proc. BVP finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė.
„Kiek po kablelio (bus – BNS), galima bus pasakyti, kai turėsime visą biudžeto vaizdą. Dabar tai būtų tikrai nesąžininga. Kaip sakiau, prioritetas turi išlikti, kad liekame 5 proc. klube, o tos, sakykime, lenktynės po kablelio, jos turi turėti pirmiausia sąsają su kariuomenės poreikiais ir įgyvendinamais projektais“, – kalbėjo europarlamentaras.
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras praėjusią savaitę interviu BNS teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumų vystymo tempus, kitų metų biudžete gynybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5 proc. BVP.
„Manau, kad 5 proc. yra tikrai pakankamas įsipareigojimas. Turėkime galvoje, kad bendras vidaus produktas ir auga, tai absoliučia prasme skaičiai nemažėja“, – teigė politikas.
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