Vadovai: panaikinus Žemės ūkio rūmų įstatymą, Lietuva liks be balso ES

Valdančiajai „Nemuno aušrai“ bei dar dviem parlamentarams siūlant panaikinti Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) įstatymą, jų vadovai sako, kad Lietuva dėl to netektų jų atstovo Europos Sąjungoje (ES), be to, neliktų organizacijos, kuri gintų smulkių ir jaunų ūkių interesus.