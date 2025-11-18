Mindaugas Sinkevičius: „Nemuno aušrai“ papildomų postų skirta nebus

„Ne (postų skirta nebus – ELTA)“, – pirmadienį Seime sakė M. Sinkevičius.
„Nemuno aušros“ atstovams išreiškus norą grįžti prie derybų dėl politinių postų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina – „aušriečiai“ papildomų postų negaus.
„Ne (postų skirta nebus – ELTA)“, – pirmadienį Seime sakė M. Sinkevičius.
„O kodėl jie galėtų tikėtis? Kas čia? Koks kalėdinis noras, pageidavimas? Čia ne pageidavimų koalicija. Čia yra valdančioji koalicija“, – teigė politikas.
