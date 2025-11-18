 Mindaugas Sinkevičius: „Nemuno aušrai“ papildomų postų skirta nebus

Mindaugas Sinkevičius: „Nemuno aušrai“ papildomų postų skirta nebus

2025-11-18 10:51
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

„Nemuno aušros“ atstovams išreiškus norą grįžti prie derybų dėl politinių postų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina – „aušriečiai“ papildomų postų negaus.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ne (postų skirta nebus – ELTA)“, – pirmadienį Seime sakė M. Sinkevičius.

„O kodėl jie galėtų tikėtis? Kas čia? Koks kalėdinis noras, pageidavimas? Čia ne pageidavimų koalicija. Čia yra valdančioji koalicija“, – teigė politikas.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
Nemuno aušra
postai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų