 Mindaugas Sinkevičius įvardijo, kada atsisakytų koalicijos su „aušriečiais“

Mindaugas Sinkevičius įvardijo, kada atsisakytų koalicijos su „aušriečiais“

Sureagavo ir premjerė
2025-11-19 14:09
Vakaris Vingilis (BNS)
Dominykas Biržietis (BNS)

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jeigu partija bus priversta rinktis tarp „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje ir 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai, socialdemokratai rinksis pastarąjį variantą. 

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Jeigu partija bus priversta rinktis, ar koalicija su „Nemuno aušra“, ar 5,38 proc. (BVP gynybai – BNS), mes liksime prie 5,38 procento“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė jis.

„Aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad koalicija buvo sutarusi dėl 5 proc. BVP krašto apsaugai. Anot jo, trūkstant lėšų kitoms sritis, tai, kas dabar numatyta virš 5 proc. BVP galėtų būti skirta keliams, statutiniams pareigūnams ir panašiai.

Tuo metu Vyriausybė kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. BVP. Tą socialdemokratų lyderiai vadina nediskutuotina riba.

Tuo metu naujausią R. Žemaitaičio grasinimą trauktis iš koalicijos, jei socialdemokratai nesutiks atlikti krašto apsaugos sistemos audito, M. Sinkevičius vertino pozityviai.

„Manau, kad auditai nėra blogis savaime, auditus galima atlikti ir turbūt svarstytina ir vertintina, kad tie auditai būtų atliekami“, – teigė socialdemokratų lyderis.

Pasak jo, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykstančių procesų stebėsena turėtų būti stiprinama, įtraukiant Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) ir Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).

M. Sinkevičiaus nuomone, tai ypač svarbu vykdant „strateginės reikšmės ir brangiai kainuojančių įrenginių (įsigijimus – BNS)“.

„Mes esame visi tuo suinteresuoti“, – nurodė politikas. 

Mes esame visi tuo suinteresuoti.

Premjerė: jei nepatinka, gali palikti koaliciją

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad koalicijos partneriai gali trauktis, jei dirbti kartu jiems nepatinka.

„Auditai visiškai nesusiję su Žemaitaičiu. O jeigu kažkam nepatinka būt koalicijoje, tai gali iš jos išeiti“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio sakė I. Ruginienė.

Kita vertus, ministrė pirmininkė tvirtino, kad krašto apsaugos sistemai skiriant vis daugiau lėšų, stiprinama ir įsigijimų kontrolė, tačiau pabrėžė, jog „galbūt yra erdvės tam tikrus dalykus tobulinti“.

Pasak jos, auditas ministerijoje galėtų būti padarytas, „kad naujam ministrui pagelbėtų su tinkamais patarimais, kaip dar efektyviau išleisti tuos pinigus“.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
Nemuno aušra
gynyba
gynybos biudžetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų