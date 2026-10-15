V. Sinkevičiaus kritika Valiui: valstybės biudžetas – ne studento bakalauro darbas

„Pradėčiau nuo socialdemokratų. Manau, kad ir jiems trūksta to detalesnio pokalbio ir dažnesnių koalicijos tarybos susitikimų. (…) Visai kas kita yra su finansų ministru, kur vis dar nėra registruotas valstybės biudžetas. Yra tik pateikti abstraktūs skaičiai“, – ketvirtadienį Lietuvos ryto televizijai sakė V. Sinkevičius.
Anot jo, demokratams biudžeto skaičiai reiškia atsakomybę prieš Lietuvos žmones, todėl jie tikisi išsamesnių paaiškinimų ir konkrečių atsakymų iš finansų ministro.
„Kol kas aš tų atsakymų ir konkretumo iš finansų ministro nesulaukiu“, – teigė politikas.
Jis pabrėžė, kad valstybės biudžeto rengimas negali būti prilyginamas studento atsiskaitymo darbui.
„Mes kalbame apie valstybės biudžetą, ne apie bakalaurinį studento atsiskaitymo darbą vidury metų“, – sakė demokratas.
Jo vertinimu, susiklosčiusi situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Politikas taip pat pažymėjo, kad dėl konkrečių atsakymų stokos nepatogioje padėtyje atsiduria ministras pirmininkas, negalintis atsakyti į dalį klausimų apie biudžetą.
Išskirtinė situacija ir nepagarba Seimui
„Visais atvejais (ši situacija – ELTA) yra išskirtinė. Pirmiausia, tai stato į nepatogią padėtį patį ministrą pirmininką, nes į daugelį klausimų jis taip negali atsakyti. Tai aiški nepagarba Seimui, nes biudžeto finansų komitetas (BFK) lygiai taip pat (...) tik girdėjo muziką, bet žodžių dar nematė“, – kalbėjo jis.
Europarlamentaras teigė nesuprantantis, kodėl biudžeto rengimas tapo skubotu paskutinės minutės darbu. Pasak jo, finansų ministro laukia sudėtingas biudžeto pristatymas ir gynimas Seimo komitetuose, juolab kad planuojamas biudžetas, politiko teigimu, pažeidžia fiskalinės drausmės taisykles.
„Dar aš girdžiu papildomai, kad kitą savaitę, kai komitetuose reikės pristatyti, reikės ginti biudžetą, kuris, vėlgi, pažeidžia fiskalinės drausmės taisyklę, reiškia tam reikės labai tvirtų argumentų, finansų ministras keliaus“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Komentuodamas T. Valio repliką buvusiam premjerui Algirdui Butkevičiui „Šaudė tu šaudė“, kuria ministras pasišaipė iš jo anglų kalbos, demokratas teigė, kad pats finansų ministras šiuo atveju šaudo sau į kojas.
„Kad finansų ministrui būtų aiškiau, tai sau į kojas prisišaudė“, – sakė jis.
Politiko teigimu, ministro juokeliai Seimo koridoriuose būtų suprantamesni, jei valstybės biudžetas jau būtų pristatytas, o į parlamentarų klausimus būtų atsakoma konkrečiai.
„Vėluojama registruoti valstybės biudžetą, į nei vieną klausimą negali atsakyti žmogus konkrečiai, bet jis čia vaikšto Seimo koridoriuose, skaldo juokelius“, – kalbėjo demokratas.
Jis taip pat kėlė klausimą, ar T. Valys supranta savo pareigų svarbą, ir pabrėžė, kad dėl susiklosčiusios padėties nepatogiai jaučiasi ne tik premjeras, bet ir kiti ministrai, kuriems taip pat dar nepristatytas biudžetas.
„Kol kas man atrodo, kad šis ministras labai aktyviai kasa visoms toms ambicijoms duobę“, – teigė politikas.
Kaip skelbė ELTA, anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas pagrindines 2027 metų valstybės biudžeto kryptis, užsiminė, kad valdžios sektoriaus deficitas gali siekti 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3 proc. ribą.
T. Valys tikslaus deficito dydžio kol kas neatskleidžia, tačiau pabrėžia, kad su panašiais iššūkiais susiduria ir kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės. Anot jo, 12 Bendrijos šalių jau dabar prognozuoja kitąmet viršysiančios 3 proc. deficito ribą.
Ministras taip pat yra nurodęs, kad Lietuva siekia pasinaudoti ES fiskalinių taisyklių išimtimis, susijusiomis su padidėjusiomis gynybos išlaidomis ir ypatinga saugumo situacija.
Vyriausybės pristatytame 2027 metų biudžeto plane gynybai numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Palyginti su šių metų Krašto apsaugos ministerijos biudžetu, finansavimas turėtų padidėti 36 mln. eurų.
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