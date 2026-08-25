Užimtumui pasiekus piką analitikas perspėja: politikų įprotis didinti išlaidas „turi baigtis“

Nerijus Mačiulis prognozuoja, kad 2026-ieji yra paskutiniai metai, kai gyventojų skaičius dar didės ir grynoji imigracija bus didesnė už neigiamą natūralią kaitą.
„Turėjome neblogą penkmetį, kuomet ir grynoji migracija buvo teigiama, ir gyventojų netgi skaičius didėjo nuo 2022 metų, bet šitas į nugarą pučiantis vėjas jau baigėsi“, – naujausių ekonomikos prognozių pristatyme antradienį teigė N. Mačiulis.
Pasak ekonomisto, mirštančių žmonių bus daugiau nei gimstančių, o tai lems gyventojų skaičiaus mažėjimą ateityje: „Dėl to prognozuojame, kad dirbančiųjų asmenų skaičius pasiekė piką šiuo metu – 1,47 milijono asmenų ir labai tikėtina, kad toliau šis skaičius nebedidės.“
„Vėlgi, yra ir tam tikros implikacijos būsto rinkai, sunku tikėtis kažkokių būsto šuolių. Didmiesčiai gali pritraukti šiek tiek daugiau gyventojų iš regionų, bet nebus tokios stiprios paklausos augimo, kokią matėme pastaraisiais metais“, – pridūrė jis.
Anot jo, pastaraisiais metais dėl užimtumo augimo, teigiamos grynosios migracijos ir atlyginimų augimo „Sodros“ pajamos kasmet augo beveik po 15 procentų, o tai skatino didinti išlaidas.
„Aišku, prie tokių pajamų augimo labai įprasta didinti išlaidas (...) ir atsiranda įprotis labai sparčiai didinti išlaidas visokioms sritims, bet tas turi baigtis, nes jau mes turime ir gyventojų skaičiaus piką, ir užimtumo piką“, – kiek vėliau žurnalistams sakė N. Mačiulis.
Jo teigimu, politiniai pažadai didinti viešojo sektoriaus atlyginimus ir socialines išmokas turėtų „atsispirti nuo realybės“.
„Tuo pačiu metu biudžeto deficitas visiškai yra atsirėmęs į ribas. Dar daugiau skolintis einamųjų poreikių finansavimui galimybių tiesiog nėra“, – teigė analitikas.
Bankas prognozuoja, kad nedarbo lygis šiemet turėtų siekti 6,7 proc. (gegužę prognozuota 6,8 proc.), kitąmet – 6,9 proc. (6,8 proc.). Vidutinis atlyginimas Lietuvoje šiemet turėtų augti 8,6 proc. (8 proc.), o kitais metais augimas sulėtės iki 7 procentų (6,7 proc.).
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