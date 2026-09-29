Užimtumo tarnyba: Europos darbo rinka kol kas nerodo atsigavimo ženklų

Valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Užimtumo tyrimų instituto (IAB) pagrindinis darbo rinkos rodiklis – Europos darbo rinkos barometras – rugsėjį nepakito ir siekė 99,9 balo.
Nedarbo tendencijas prognozuojantis barometro komponentas per mėnesį ūgtelėjo 0,1 balo – iki 99,8 balo, o užimtumo sumažėjo 0,1 balo – iki 99,9. Abu rodikliai rodo, kad situacija darbo rinkose gali šiek tiek blogėti.
„Europos darbo rinkos krizės požymių nenumato, bet jos tebėra įstrigusios sąstingio būsenoje“, – pranešime sakė IAB prognozių skyriaus vadovas Enzo Weberis.
Tuo metu Lietuvos darbo rinkos prognozės artimiausiems trims mėnesiams išliko geresnės nei Europoje.
Bendras šalies barometro rodiklis siekė 100,8 balo. Užimtumo komponentas sudarė 101 balą, o nedarbo – 100,6 balo.
Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.
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