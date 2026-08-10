Ūkininkams šiemet – beveik 20 mln. eurų parama

Europos Komisija (EK) sudarė 540 mln. eurų vertės skubios paramos ūkininkams paketą. Lietuvai iš jo skirta 9,8 mln. eurų, o Lietuvos Vyriausybė šią sumą padvigubins – bendra kompensacijoms skiriama suma sieks beveik 20 mln. eurų.
„Padėdami ūkininkams kompensuoti išaugusias trąšų ir degalų sąnaudas, mažiname spaudimą gamybos kaštams ir prisidedame prie to, kad maisto produktų kainos vartotojams išliktų kuo stabilesnės. Mūsų tikslas – apsaugoti tiek Lietuvos ūkininkų konkurencingumą, tiek gyventojų perkamąją galią“, – pranešime cituojamas ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trąšų ir energijos, ypač degalų, kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės.
Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks dar šiemet.
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