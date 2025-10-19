TVF keičia prognozes: prastesnės žinios – Lietuvai

Kainos augs sparčiau
„Mūsų ūkis – vienas sparčiausiai augančių ES. Vis dėlto negalime užmigti ant laurų: turime toliau stiprinti finansų ir kapitalo rinkas, kad verslas turėtų daugiau galimybių investuoti ir didinti našumą. Tai padės mūsų eksportuotojams labiau įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje, ypač aukštos pridėtinės vertės sektoriuose“, – pranešime sako Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
LB skelbia, kad TVF numato vis dar spartų, tačiau šiek tiek lėtesnį Lietuvos ekonomikos augimą, palyginti su vasarą atnaujintomis ir rugsėjį skelbtomis prognozėmis. Dabar fondas prognozuoja, kad šiemet šalies BVP augs 2,7 proc., kitąmet – 2,9 proc. (atitinkamai 0,2 proc. ir 0,5 proc. punkto mažiau, palyginti su rugsėjo projekcijomis).
TVF skaičiavimais, kainos Lietuvoje augs šiek tiek sparčiau, nei prognozuota anksčiau: bendroji infliacija šiemet sieks 3,6 proc., kitąmet – 3,1 proc. (po 0,4 proc. punkto daugiau, nei prognozuota rugsėjį).
Nedarbo lygis šalyje, pernai siekęs 7,1 proc., šiemet turėtų sumažėti iki 6,6 proc., o kitąmet – 6,1 proc.
Paankstino vartojimą
Šiemet įvesti prekybos muitai prislopins pasaulio ekonomikos augimą, tačiau mažiau, nei prognozuota balandį, kadangi muitų tarifai yra santykinai žemesni, nei tuo metu tikėtasi.
Pirmąjį šių metų pusmetį pasaulio ekonominis aktyvumas tebebuvo aukštas – vartotojai ir įmonės paankstino savo vartojimą ir investicijas ir padidino atsargų kaupimą, siekdami suspėti užsakymus atlikti iki muitų įsigaliojimo.
TVF vertinimu, šiemet pasaulio BVP augs 3,2 proc., kitąmet – 3,1 proc. (atitinkamai 0,4 proc. ir 0,1 proc. punkto daugiau, palyginti su balandžio prognozėmis).
LB atkreipia dėmesį, kad vis dėlto tai yra lėtesnis augimo tempas nei įprasta – 2000–2019 m. pasaulio BVP vidutiniškai augo 3,7 proc.
Muitai lems vangesnį tarptautinės prekybos augimą vidutiniu laikotarpiu. Pernai augusi 3,5 proc., šiemet tarptautinės prekybos apimtis didės 3,6 proc. dėl paankstinto vartojimo, tačiau kitąmet augimas sulėtės iki 2,2 proc.
Keičia kryptis
JAV efektyvusis muitų tarifas likusio pasaulio prekėms, kuris gegužę siekė 23 proc., dėl dvišalių prekybos susitarimų dabar sumažėjo iki 16 proc.
„Prekybos muitai taip pat keičia tarptautinės prekybos kryptis. Stebima sumažėjusi prekyba tarp JAV ir Kinijos – JAV daugiau eksportuoja į Europą, Kinija – į kitas Azijos šalis. Mažėjant ES eksportui į JAV, pamažu plečiasi prekyba bloko viduje“, – sakoma LB pranešime.
TVF atkreipia dėmesį, kad euro zonos ekonomikos augimas tebėra silpnas, tačiau šiemet šiek tiek paspartės. Po 0,9 proc. augimo pernai, šiemet euro zonos BVP turėtų augti 1,2 proc.
Infliacija grįžta į Europos Centrinio Banko nustatytą tikslinį lygį: pernai siekusi 2,4 proc., šiemet bus 2,1 proc., o kitąmet – 1,9 proc.
