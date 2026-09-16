 Turto bankas galės padėti įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus

Turto bankas galės padėti įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus

2026-09-16 18:14
BNS inf.

Turto bankas galės padėti ministerijoms įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus – organizuoti ir koordinuoti procesus bei užtikrinti efektyvesnį jų valdymą. Tai numatantiems pakeitimams trečiadienį pritarė Vyriausybė.

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<span>Turto bankas galės padėti įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus</span>
Turto bankas galės padėti įgyvendinti sudėtingus karinės ir civilinės infrastruktūros projektus / S. Lisausko/BNS nuotr.

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Ministrų kabinetas patvirtino Finansų ministerijos parengtą tvarką, kuri leis greičiau ir efektyviau įgyvendinti gynybai ar civilinei saugai svarbius infrastruktūros projektus, pranešė ministerija.

„Ši tvarka suteiks institucijoms daugiau galimybių sklandžiai įgyvendinti valstybei svarbius karinės ir civilinės infrastruktūros projektus. Turto banko patirtis valdant nekilnojamojo turto ir infrastruktūros projektus padės greičiau pasirengti projektams, užtikrins aiškesnį finansavimo planavimą ir efektyvesnį pačių projektų valdymą“, – pranešime sakė ministras Taurimas Valys.

Planuojama, kad Turto banko klientai bus Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.

Pagal patvirtintą tvarką Turto bankas veiks kaip projektų partneris. Ministerijos galės kreiptis į jį su pasiūlymu prisidėti prie vystomo svarbaus konkretaus karinės ar civilinės infrastruktūros projekto vystymo.

Institucijos Turto bankui turės pateikti informaciją apie planuojamas veiklas, projekto terminus, finansavimą ir veiklas, kuriose reikėtų jo dalyvavimo.

Sutartimis bus susitariama, kuo prisideda Turto bankas – pirkimų vykdymu, projektavimo ir statybų darbų organizavimu, rangos konkursų administravimu ar kitų funkcijų atlikimu. Už tai jam bus atlyginama pagal sutartį.

Šiame straipsnyje:
Turto bankas
Vyriausybė
Taurimas Valys

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