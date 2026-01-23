Trečiadienį – naujas elektros suvartojimo rekordas

Rekordinį vartojimą lemia besitęsiantys šalti orai, elektros naudojimas šildymui ir mažėjantis šilumos siurblių efektyvumas, pranešė „Litgrid“.
„Toliau spiginant žiemos šalčiams elektros suvartojimas Lietuvoje dar kartą pasiekė iki šiol nematytas aukštumas. Tai lemia energetikos transformacija – tiek gyventojai, tiek verslas įsidiegė elektrinius šilumos siurblius, kurių apkrovos pikas sutampa su didžiausiais šalčiais. Esant žemoms temperatūroms jų veikimas reikalauja daugiau elektros energijos“, – pranešime sakė „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Preliminariais duomenimis, sausio 21 dieną tarp 9.30 val. ir 9.45 val. bendras elektros suvartojimas pasiekė 2,6 tūkst. MW. Per parą preliminariai sunaudota 50,9 tūkst. MWh energijos, paros rekordas nebuvo pasiektas.
D. Metelionis atkreipė dėmesį, kad duomenys kol kas preliminarūs, suskaičiuoti pagal „Litgrid“ modelį. Tikslūs duomenys paaiškės po daugiau nei mėnesio.
Vartojimui pasiekus piką 50 proc. elektros buvo pagaminta Lietuvoje, 27 proc. – importuota iš Švedijos, 17 proc. – iš Latvijos, 6 proc. – eksportuoti į Lenkiją.
Ankstesnis elektros suvartojimo rekordas pasiektas sausio 13 dieną, tarp 10.45 val. ir 11 val. – 2,5 tūkst. MW, o paros kiekis siekė 51,4 tūkst. MWh, jis išlieka didžiausiu suvartotu per parą.
