LEA: fiksuotas 12 mėnesių elektros kainas nežymiai padidino vienas tiekėjas

2026-01-20 15:41
ELTOS inf.

Pastarąją savaitę Lietuvoje siūlomų 12 mėnesių fiksuotos elektros kainos planų tarifus didino vienas nepriklausomas tiekėjas, likę du tarifų nekeitė. Tuo metu siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai nesikeitė, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: fiksuotas 12 mėnesių elektros kainas nežymiai padidino vienas tiekėjas / Freepik.com nuotr.

Agentūros duomenimis,  siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kilovatvalandės (kWh) vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,271 euro, o dviejų laiko zonų vidutinė kaina padidėjo nuo 0,261 euro iki 0,262 euro.

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina nepasikeitė ir šiuo metu siekia 0,274 euro (viena laiko zona) ir 0,265 euro (dvi laikos zonos).

Tuo metu planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina šoktelėjo 4 proc. ir siekia 0,352 euro.

Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) šių metų sausį, palyginti su 2025 metų gruodžiu, sumažėjo 9–14 proc. – iki 0,228 euro (viena laiko zona) bei iki 0,246 euro ir 0,188 euro (dvi laiko zonos).

