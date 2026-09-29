Teisininkai kritikuoja siekį šildymui grąžinti 9 proc. PVM: trečio lengvatinio tarifo neleidžia ES

Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai neatitinka 2006 metų lapkričio Europos Tarybos direktyvos dėl PVM sistemos.
„Ši direktyva nustato, kad valstybės gali taikyti vieną arba du lengvatinius tarifus. Šiuo metu PVM įstatyme nustatyti 5 ir 12 proc. lengvatiniai PVM tarifai. Atsižvelgiant į tai, projektu siūlomas 9 procentų PVM tarifas būtų trečiasis lengvatinis PVM tarifas ir neatitiktų direktyvos“, – sakoma išvadoje.
Teisininkai taip pat pabrėžia, kad toks tarifas nuo kitų metų sausio negalėtų įsigalioti, nes mokesčių pokyčiai turi įsigalioti mažiausiai po pusės metų nuo jų priėmimo.
A. Anušauskas pataisą dėl lengvatinio PVM šildymui registravo rugsėjo 17-ąją.
Kaip rašė BNS, ekspertams įspėjant apie aukštesnes šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o kai kuriems politikams siūlant grąžinti PVM lengvatą, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas yra kritiškai įvertinęs tokius siūlymus.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę taip pat pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuojama, o kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė.
Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
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