Taminskas: siekiant gauti likusias RFF lėšas, Lietuva reformas įgyvendins iki metų vidurio

Dar neįgyvendintos reformos susijusios su įsipareigojimais dėl tarpmiestinio susisiekimo bei sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacine sistema, vadinamuoju e. tollingu, nors pastarasis plane pakeistas su energetika susijusiu rodikliu.
„Nestabdo Susisiekimo ministerija, reformos vyksta (...). Daug per 2025 metus jau yra padaryta, daug dar reikia padaryti ir per šiuos metus iki jų vidurio, kad viską sklandžiai galėtume užbaigti su RRF (lėšomis – BNS)“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė Juras Taminskas.
„Dabar mes padarėme nemažai pakeitimų ir procesas yra išjudėjęs, įskaitant ir tai, kad pavyks RRF lėšas tinkamai panaudoti ir Lietuva jas gaus (...). Mano vertinimu, viskas bus gerai“, – pridūrė jis.
Anot J. Taminsko, su tarpmiestiniu susisiekimu susiję Kelių transporto kodekso pakeitimai yra priimti, šiuo metu vyksta jų įgyvendinimas: „Dėl elektrinių autobusų irgi visi pirkimai vyksta ir skelbimai paskelbti, tai kažkokių trikdžių nėra.“
Kaip rašė BNS, Lietuvą trečiadienį turėtų pasiekti 464 mln. eurų pagal ketvirtąjį RRF pinigų išmokėjimo prašymą pasiekus 39 plano rodiklius.
Netrukus Finansų ministerija turėtų paprašyti Europos Komisijos dar 58,6 mln. eurų pagal šį mokėjimo prašymą priklausančių lėšų už kiek vėliau pasiektą rodiklį – jau priimtus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurias suvienodinama dirbančiųjų savarankiškai įmokų „Sodrai“ bazė.
Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF lėšų.
