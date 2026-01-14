Vaitiekūnas: Lietuvai RRF plane liko įgyvendinti dvi reformas

Jos, anot ministro, susijusios su įsipareigojimais dėl tarpmiestinio susisiekimo ir sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacine sistema, vadinamjuoju e. tollingu, nors pastarasis plane pakeistas su energetika susijusiu rodikliu.
„RRF planas, kuris buvo šiek tiek įstrigęs praeitais metais, išjudėjo. Aišku, dar turime rodiklių, kuriuos reikia įgyvendinti, kurie kelia tam tikras rizikas, bet jų ženkliai yra sumažėję. Dabar yra likę, jeigu apie reforminius rodiklius kalbėti, tiktai du reforminiai rodikliai, – žurnalistams trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.
Lietuvai trečiadienį bus pervesta 464 mln. eurų pagal ketvirtąjį RRF pinigų išmokėjimo prašymą pasiekus 39 plano rodiklius.
„(Lėšos – BNS) į ekonomiką, investicijas bus įlietos“, – teigė ministras.
