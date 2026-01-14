 Vaitiekūnas: Lietuvai RRF plane liko įgyvendinti dvi reformas

Vaitiekūnas: Lietuvai RRF plane liko įgyvendinti dvi reformas

2026-01-14 10:00
Lukas Juozapaitis (BNS)

Lietuvai trečiadienį laukiant beveik 0,5 mlrd. eurų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (RRF) lėšų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad norint gauti likusius RRF pinigus liko atsiskaityti už dvi dar neįgyvendintas reformas.

Kristupas Vaitiekūnas
Kristupas Vaitiekūnas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jos, anot ministro, susijusios su įsipareigojimais dėl tarpmiestinio susisiekimo ir sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacine sistema, vadinamjuoju e. tollingu, nors pastarasis plane pakeistas su energetika susijusiu rodikliu.

„RRF planas, kuris buvo šiek tiek įstrigęs praeitais metais, išjudėjo. Aišku, dar turime rodiklių, kuriuos reikia įgyvendinti, kurie kelia tam tikras rizikas, bet jų ženkliai yra sumažėję. Dabar yra likę, jeigu apie reforminius rodiklius kalbėti, tiktai du reforminiai rodikliai, – žurnalistams trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.

Lietuvai trečiadienį bus pervesta 464 mln. eurų pagal ketvirtąjį RRF pinigų išmokėjimo prašymą pasiekus 39 plano rodiklius.

„(Lėšos – BNS) į ekonomiką, investicijas bus įlietos“, – teigė ministras.

Šiame straipsnyje:
Kristupas Vaitiekūnas
Lietuva
RRF planas
įgyvendinti reformas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų