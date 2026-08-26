Taminskas: ekstremalioji situacija susisiekimo sektoriui nereikalinga, dėl žemės ūkio – įvertinsime

„Dėl susisiekimo sektoriaus ekstremali padėtis nėra reikalinga, tačiau nėra vien tik susisiekimo sektorius – yra kiti sektoriai, yra ir privatūs asmenys, gyventojai“ – Seime trečiadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
„Vyriausybėje apsispręsime. Reikia pirma įvertinti visas aplinkybes, tada atsižvelgti į tai, kokios iš to bus pasekmės: ar tai išspręs esamą problematiką, pagreitins sprendimus, nepagreitins. (...) Įvertinsime ir apsispręsime kolegialiai“, – teigė Vyriausybės narys.
Nors Susisiekimo ministerijos vadovas taip sako, jis pripažįsta, kad audros sukelta žala šalies ryšių tinklui ir su tuo susijusi situacija tęsiasi ir išlieka rimta. Tiesa, J. Taminskas tai laiko atskira tema.
„Jau buvo žinoma, kad su tuo galime susidurti ir anksčiau“, – apie besitęsiančius ryšio sutrikimus šalyje kalbėjo ministras.
Jis darkart pakartojo, kad dėl situacijos kelis kartus kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) klausdamas, kiek privačių operatorių bokštų šalyje gali veikti nepertraukiamai. Anot Vyriausybės nario, jis ketina kalbėtis su privačiais operatoriais ir diskutuoti, kaip galėtų būti užtikrintas ryšio tiekimas net sudėtingais atvejais.
„Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) bokštai veikia nepertraukiamai. Veikia ir didžioji dauguma plačiajuosčio interneto bokštų. Tad sprendinį reikia rasti ir privačių operatorių bokštuose“, – dėstė J. Taminskas.
„Aš ne kartą sakiau, kad fokusą reikia dėti į bokštų veikimą net ir nesant elektros tiekimo iš tinklo, o ne į plėtrą, nes tu vis tiek turi prioritetus pasirinkti. Tai šiuo metu prioritetas turi būti ir anksčiau turėjo būti būtent veikimo užtikrinimas“, – pabrėžė ministras.
Jis sako besitikintis, kad privatūs operatoriai palaikys Susisiekimo ministerijos poziciją ir sutiks, kad reikia susidėti kritinius taškus, prioritetus ir per atitinkamą laikotarpį įsidiegti sistemas, kad nutrūkus elektros tiekimui iš tinklo ryšio bokštai galėtų veikti autonomiškai.
Trečiadienį žemės ūkio ministras K. Mažeika paskelbė Vyriausybei siūlysiantis skelbti valstybės masto ekstremaliąją situaciją dėl stiprios audros padarinių ūkiams.
Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose.
Kaip skelbė ELTA, po savaitgalio audros trečiadienį elektros vis dar neturi dešimtys tūkstančių „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, gyventojams bus mokamos kompensacijos.
Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo.
Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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