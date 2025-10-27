Svarstoma nauja lengvata šeimoms

Dviejų vaikų mama Julija motinystės vargus ir džiaugsmus neretai aptaria su kitais, bet jos teigimu – laimi džiaugsmai.
„Kai matau, kad šeimoje tik vienas vaikas, sakau draugėms, kad po kelių metų norės ir antro, nes kai yra du – dar daugiau laimės“, – tikino moteris.
1,5 metų sūnui ir 7 metų dukrai vien dėmesio neužtenka, nes išlaidų yra daug. Anot pašnekovės, padėtų didesnė finansinė pagalba iš valstybės.
„Jei norime, kad populiacija augtų – tikrai reikia kažką tuo klausimu jau svarstyti“, – sakė mama.
Ši mintis, kad šeimos būtų atleistos nuo dalies mokesčių, kilo ir šalies prezidentui.
„Šiuo metu svarstome galimybes taip pat įgyvendinti ir GPM nemokėjimą iki vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio“, – kalbėjo G. Nausėda.
Tiesa, idėja nėra nauja, o skolinta iš Lenkijos prezidento. Jis itin dosnų įstatymo projektą registravo dar rugpjūtį, kad du ir daugiau vaikų auginančios šeimos galėtų visiškai nemokėti GPM.
„Lenkijoje demografija didelė problema. Todėl geriausias būdas yra padėti šeimoms, jas remti. Tokia parama, galbūt, paskatins jas susilaukti daugiau vaikų“, – pasakojo Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.
Tačiau nuo mokesčio Lenkijoje būtų atleistos tik tos šeimos, kurių metinės pajamos neviršija 140 tūkst. zlotų (apie 33 tūkst. eurų) – per mėnesį tėvams liktų apie 235 eurai.
Lietuvoje, anot G. Nausėdos, GPM nemokėti galėtų tos šeimos, kurių kiekvieno iš tėvų mėnesinės pajamos neviršija vieno vidutinio darbo užmokesčio, t. y. apie 1400 eurų.
„Niekaip kitaip nepavadinsi, kada norima pabūti ta Vasilisa Gražiąja, kuomet iš rankovės vien tik gėrybės būtų žarstomos. Tačiau, kas už tai sumokėtų – nebesukama sau galvos“, – teigė Seimo narys Mindaugas Lingė.
Opozicija prezidento siūlymo nesupranta. Esą biudžeto deficitas sieks beveik 3 proc.
„Lietuvos skola augs rekordiniu greičiu ir jei anksčiau balansuodavome tarp mažesnių skolą turinčių šalių, dabar, per vieną kadenciją, galime šokti per 10 proc. į viršų“, – aiškino M. Lingė.
Kitais metais didės ir pensijos, minimali alga, įvairios išmokos šeimoms. Tačiau labiausiai augs išlaidos gynybai – nutarta skirti daugiau nei 5 proc. BVP.
„Kiekvieni metai, kad ir po kažkiek, tai yra augimas – į kišenę, o ne iš kišenės“, – neslėpė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
„Yra gynybinis biudžetas, todėl kalbant apie šeimų atleidimą nuo GPM, Lietuvoje tai yra didelis skaičius, o suma susidarytų, ko gero, šimtus milijonų“, – pridūrė Seimo narys Kęstutis Bilius.
Planuojama, kad valstybės biudžeto pajamos kitais metais sieks 21 mlrd. eurų, o išlaidos – beveik 28 mlrd.
„2026 m. yra suprojektuotas rekordinis deficitas, nes išlaidos viršys pajamas 31 proc. – tokio dalyko nebuvo niekada“, – tvirtino ekonomistas Algirdas Bartkus.
Tačiau, ar Lenkijos prezidento dosnumas virs realybe – taip pat neaišku. Prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas.
Ekonominis skatinimas ir pinigų žėrimas šeimoms nekeičia gimstamumo.
„Jis nėra palaikomas didžiosios dalies Lenkijos vyriausybės ir valdančiosios daugumos, todėl būtų sunku patikėti, kad šis pasiūlymas praeis pro Seimą“, – tikino Rytų Europos kolegijos Vroclave vadovas Laurynas Vaičiūnas.
Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, gimstamumas pernai buvo apie 10 proc. mažesnis. O Lenkijos išmokos šeimoms bene dosniausios Europoje – skiriama net apie 3 proc. nuo BVP. Vaiko pinigai siekia beveik 200 eurų – 70 eurų daugiau nei Lietuvoje.
„Ekonominis skatinimas ir pinigų žėrimas šeimoms nekeičia gimstamumo. Vaikai gimsta tose šeimose, kurios nori vaikų“, – aiškino L. Vaičiūnas.
G. Nausėdos siūlymu, 2027 metais bus sugrąžintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis – už vieną vaiką būtų galima sugrąžinti iki 208 eurų per metus. Tačiau šiam pokyčiui prireiks papildomų 88 mln. eurų.
